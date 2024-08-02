Эксперт рассказала, как защитить ягоды от птиц

Одним из наиболее эффективных методов считается использование сеток. Натягивание сетки над кустами или деревьями с ягодами создает физический барьер, который не позволяет птицам добраться до плодов. Этот метод особенно хорош для небольших участков или отдельных растений, считает специалист.
Многие садоводы также прибегают к использованию различных пугающих устройств.
«Размещение в саду пугал, светоотражающих лент, блестящих предметов или надувных шаров с глазами может отпугнуть птиц. Однако следует помнить, что птицы со временем могут привыкнуть к неподвижным объектам, поэтому стоит периодически менять их расположение», — говорит Галина Абрамова.
Звуковые отпугиватели представляют собой еще один метод защиты урожая. Устройства, издающие звуки хищников или другие пугающие птиц шумы, могут быть эффективны. Это могут быть как электронные устройства, так и простые подвешенные колокольчики.
Важно учитывать, что постоянный шум может беспокоить не только птиц, но и людей.
«Для защиты отдельных кустов или небольших деревьев можно использовать специальную садовую сетку или легкую ткань. Такой метод позволяет окутать растение, пропуская при этом свет и воздух, но не давая птицам доступа к ягодам. Это решение особенно удобно для небольших садов или огородов», — поясняет эксперт.
Некоторые садоводы предпочитают использовать специальные спреи для защиты урожая. Натуральные отпугивающие средства на основе перца или чеснока можно наносить на растения. Они неприятны для птиц, но безопасны для человека. Однако следует помнить, что такие средства нужно регулярно обновлять, особенно после дождя.
Безусловно, комплексный подход к защите ягод от птиц часто дает наилучшие результаты. Комбинирование различных методов, таких как использование сеток, пугающих устройств и звуковых отпугивателей, может значительно повысить эффективность защиты урожая.
При этом важно учитывать особенности своего сада и выбирать наиболее подходящие методы, не забывая о необходимости периодически менять тактику, чтобы птицы не привыкали к защитным мерам, заключила Галина Абрамова.