Народные приметы на 4 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 4 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 4 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
4 августа в народном календаре обозначен как день Марии Магдалины, или Марьин день. Также его называют Сладостницей.
О Марии ходят легенды. Говорят, что она была одержима бесами. Иисус Христос изгнал из нее нечисть, и девушка стала верной ученицей Спасителя. Также Мария Магдалина была свидетельницей распятия Христа и принесла апостолам весть о его великом воскрешении. Поэтому Марию прозвали равноапостольной.
Рассказываем, какие приметы связаны с 4 августа 2024 года, и что можно, а что нельзя делать в этот день.
Чтобы предугадать погоду, наблюдайте за пауками, птицами и солнцем.
Согласно народным приметам, нужно умыться утренней росой, чтобы сохранить кожу чистой и приобрести здоровый румянец. Также это действие позволит не растерять красоту и молодость до конца года.
Подметите березовым веником пол и стены, а также уберите им паутину. Считается, что это изгонит бесов и негатив. Также раздвиньте шторы, чтобы «марьин свет» осветил жилище и избавил от нечисти.
Обязательно запомните сон, который приснился вам в ночь на 4 августа. Согласно приметам, хорошее сновидение означает перемены к лучшему в какой-либо из сфер жизни.
4 августа женщины собирали ягоды, из которых пекли пироги, варили компот и варенье. Выпечкой угощали друзей и соседей. Считалось, что это может принести семье достаток на протяжении всего года.
В Марьин день запрещается работать на огороде. Ходят легенды, что тех, кто ослушается, убьет молния. Трудиться в этот день во дворе считается большим грехом.
Лучше не точить нож — приведет к ссоре. А если ругаться, спорить и сквернословить 4 августа, наступит черная полоса в жизни, а обиды грозят затянуться на долго.
Не стоит давать в долг в Марьин день и занимать деньги — можно лишиться достатка.
В грозу нельзя оставлять открытыми окна и двери. Нечистая сила в непогоду пытается спрятаться. Она проникнет в дом и принесет беды и горести. Даже молния может попасть в жилище вслед за злыми существами.
Роса полезна для кожи лица, но нельзя ходить по ней босыми ногами. По приметам, можно навлечь на себя сто бед. Чтобы их избежать и не принять судьбу кого-либо на себя, также не стоит надевать и даже примерять одежду других людей.
Нельзя 4 августа травить грызунов. Домовой может обидеться, поэтому в доме начнут происходить неприятности.
Работать и брать на себя дополнительные обязанности 4 августа запрещалось, так как, согласно приметам, Марья может разгневаться и разрушить сделанное не только в этот день, но и ранее.
Анна Морозова