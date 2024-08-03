13:55 (мск), источник: Погода Mail

​​​​​​​Народные приметы на 4 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 4 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

4 августа в народном календаре обозначен как день Марии Магдалины, или Марьин день. Также его называют Сладостницей.

О Марии ходят легенды. Говорят, что она была одержима бесами. Иисус Христос изгнал из нее нечисть, и девушка стала верной ученицей Спасителя. Также Мария Магдалина была свидетельницей распятия Христа и принесла апостолам весть о его великом воскрешении. Поэтому Марию прозвали равноапостольной.

Рассказываем, какие приметы связаны с 4 августа 2024 года, и что можно, а что нельзя делать в этот день.

Приметы погоды 4 августа

Чтобы предугадать погоду, наблюдайте за пауками, птицами и солнцем.

  • Пауки попрятались — к дождю.
  • Куры гуляют по двору во время дождя — к теплу.
  • Если день начался с грозы, то он может грозой и закончиться.
  • Если волнообразные облака на небе «встали» в ряд, то вскоре начнется гроза.
  • Гром гремит беспрерывно и сильно — будет град.

Что можно делать 4 августа

Согласно народным приметам, нужно умыться утренней росой, чтобы сохранить кожу чистой и приобрести здоровый румянец. Также это действие позволит не растерять красоту и молодость до конца года.

Подметите березовым веником пол и стены, а также уберите им паутину. Считается, что это изгонит бесов и негатив. Также раздвиньте шторы, чтобы «марьин свет» осветил жилище и избавил от нечисти.

Обязательно запомните сон, который приснился вам в ночь на 4 августа. Согласно приметам, хорошее сновидение означает перемены к лучшему в какой-либо из сфер жизни.

4 августа женщины собирали ягоды, из которых пекли пироги, варили компот и варенье. Выпечкой угощали друзей и соседей. Считалось, что это может принести семье достаток на протяжении всего года.

Что запрещено делать 4 августа

В Марьин день запрещается работать на огороде. Ходят легенды, что тех, кто ослушается, убьет молния. Трудиться в этот день во дворе считается большим грехом.

Лучше не точить нож — приведет к ссоре. А если ругаться, спорить и сквернословить 4 августа, наступит черная полоса в жизни, а обиды грозят затянуться на долго.

Не стоит давать в долг в Марьин день и занимать деньги — можно лишиться достатка.

В грозу нельзя оставлять открытыми окна и двери. Нечистая сила в непогоду пытается спрятаться. Она проникнет в дом и принесет беды и горести. Даже молния может попасть в жилище вслед за злыми существами.

Роса полезна для кожи лица, но нельзя ходить по ней босыми ногами. По приметам, можно навлечь на себя сто бед. Чтобы их избежать и не принять судьбу кого-либо на себя, также не стоит надевать и даже примерять одежду других людей.

Нельзя 4 августа травить грызунов. Домовой может обидеться, поэтому в доме начнут происходить неприятности.

Работать и брать на себя дополнительные обязанности 4 августа запрещалось, так как, согласно приметам, Марья может разгневаться и разрушить сделанное не только в этот день, но и ранее.

Анна Морозова

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