17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптики предупредили о приближающихся магнитных бурях

Магнитные бури на Земле ожидаются в предстоящие выходные, 3 и 4 августа. Об этом сообщили синоптики центра «Фобос».

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Источник: NASA

Ожидается, что возмущение магнитосферы планеты начнется вечером в субботу и будет продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Согласно прогнозам, интенсивность магнитных бурь достигнет среднего уровня, класса G2. Пик активности, как предупреждают специалисты, ожидается сразу после полуночи субботы.

Отмечается, что возникновение магнитных бурь обусловлено продолжающейся активностью Солнца. В настоящее время на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых вплотную подбирается к максимально возможному классу Х.

На Земле во вторник, 30 июля, началась слабая магнитная буря уровня G1. Возмущение магнитосферы Земли с перерывами продолжалось вплоть до четверга, 1 августа.

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