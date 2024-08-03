На Урале и Дальнем Востоке ожидаются подъем уровня воды в реках и подтопления

«В Хабаровском крае очень интенсивные осадки, прогнозируется повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В Забайкалье аналогичная ситуация, сильные ливни приведут к резким подъемам уровня воды, это значит, что будет подтопление», — сообщил метеоролог.
Он уточнил, что ливни, а также гроза, крупный град, ветер до 20 м/с прогнозируются в Свердловской и Челябинской областях.
На реках региона также ожидаются интенсивные подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, увеличится приток воды в водохранилищах. Прогнозируется подтопление пойменных участков. Такая ситуация сохранится как минимум до понедельника, отметил Вильфанд.