04:45 (мск), источник: ТАСС

На Урале и Дальнем Востоке ожидаются подъем уровня воды в реках и подтопления

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Резкий подъем уровня воды в реках с возможным подтоплением ожидается на территории Дальнего Востока и Урала как минимум до понедельника. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В Хабаровском крае очень интенсивные осадки, прогнозируется повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. В Забайкалье аналогичная ситуация, сильные ливни приведут к резким подъемам уровня воды, это значит, что будет подтопление», — сообщил метеоролог.

Он уточнил, что ливни, а также гроза, крупный град, ветер до 20 м/с прогнозируются в Свердловской и Челябинской областях.

На реках региона также ожидаются интенсивные подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, увеличится приток воды в водохранилищах. Прогнозируется подтопление пойменных участков. Такая ситуация сохранится как минимум до понедельника, отметил Вильфанд.

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