10:31 (мск), источник: ТАСС

В Москве в выходные ожидается температура до 24 градусов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Температура в Москве в выходные дни составит 22−24 градуса, по области ожидается до 25. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В субботу и воскресенье температура будет в диапазоне 22−24 градусов, по области — до 25 градусов. Ночные температуры составят 13−15 градусов», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что такая температура на 2 градуса ниже климатической нормы. В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье погода будет облачной, возможны небольшие дожди. Температура воды в столице отмечается около 20 градусов.

Вильфанд добавил, что условий для сильных дождей в столичном регионе нет, воздух не насыщен влагой. В течение следующей недели сохранится однородный режим погоды, дневные температуры составят 20−25 градусов, ночные — 10−15. «Даже на следующих выходных ничего не меняется, температурные значения составят 21−26 градусов. Циркуляционный режим воздуха один и тот же, поэтому и температурный режим такой же», — подытожил метеоролог.

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