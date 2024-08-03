В Москве в выходные ожидается температура до 24 градусов

«В субботу и воскресенье температура будет в диапазоне 22−24 градусов, по области — до 25 градусов. Ночные температуры составят 13−15 градусов», — рассказал метеоролог.
Он добавил, что такая температура на 2 градуса ниже климатической нормы. В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье погода будет облачной, возможны небольшие дожди. Температура воды в столице отмечается около 20 градусов.
Вильфанд добавил, что условий для сильных дождей в столичном регионе нет, воздух не насыщен влагой. В течение следующей недели сохранится однородный режим погоды, дневные температуры составят 20−25 градусов, ночные — 10−15. «Даже на следующих выходных ничего не меняется, температурные значения составят 21−26 градусов. Циркуляционный режим воздуха один и тот же, поэтому и температурный режим такой же», — подытожил метеоролог.