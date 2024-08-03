Сорвать нельзя оставить. Эксперт рассказал, какие дикие травы опасны
У некоторых лекарственных растений, как и у грибов, встречаются вредные двойники.
У некоторых лекарственных растений, как и у грибов, встречаются вредные двойники.
В последний месяц лета многие травы наполняются полезными веществами. В лесах, полях и даже на дачном участке можно найти дикие растения, которые на протяжении веков люди используют в лекарственных целях. Но тем, кто запасается ими, надо помнить о возможных опасностях.
«Употреблять настои из сборов лекарственных трав стоит грамотно. Не нужно делать это без причины, эффект может быть противоположным — как и таблетки, многие травы имеют противопоказания и вызывают побочные эффекты при злоупотреблении», — говорит ассистент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Никита Кифель.
Разумеется, чтобы собирать дикие растения без риска для здоровья, нужно знать, как они выглядят. Поэтому необходимо заранее изучить их описание, просмотрев фотографии на тематических сайтах или в каталогах.
«Кроме того, особое внимание нужно уделять их внешнему виду. Не допускается сбор трав, которые отличаются от нормы слишком большим или маленьким размером, наличием каких-то образований, проявлением необычной формы, изменением окраски. Если вы на 100% не уверены в растении, лучше не берите его», — советует учёный.
Собирая травы, не смешивайте их между собой, каждый вид кладите и храните отдельно. При этом не обязательно выдирать растения с корнем (если только его главная польза не заключена именно в корневой части).
Есть травы, которые просто опасны. Их нужно знать «в лицо». Вот некоторые из них.
К числу токсичных относятся некоторые лесные растения, содержащие алкалоиды и гликозиды: хохлатки, будра, чистотел, примулы, марьянники, норичник шишковатый, наперстянка. Они произрастают в лесостепи, на опушках лесов и в местах вырубки.
Кифель обращает внимание, что, как и у грибов, у лекарственных растений встречаются вредные двойники. Например, копией ромашки аптечной является пупавка собачья, отличительная черта которой — неприятный запах. Она не разрешена в использовании, поскольку считается сильным аллергеном. Токсична она в первую очередь для животных — собак и кошек.
Пастушью сумку — известное кровоостанавливающее средство — можно спутать с яруткой полевой. От оригинала она отличается стручочками округловытянутой формы, с широкими крыльями по бокам. Двойник перенасыщен алкалоидами и гликозидами. Если употребить их слишком много, может возникнуть аллергическая реакция или тошнота, рвота и диарея. Кроме того, растение накапливает токсичные вещества из почвы, которыми можно отравиться.
«Если вблизи находится оживленная автомагистраль, то расстояние от неё до места сбора трав должно быть минимум 300 метров, так как растения вблизи трассы могут накапливать токсичные выбросы. Кроме автомагистралей, нельзя собирать травы вблизи промышленных предприятий, в черте города. На территории фермерских хозяйств, как правило, проходит обработка ядохимикатами, поэтому рядом с ними также не стоит собирать лекарственные травы», — даёт рекомендации эксперт Пермского Политеха.
Лучше всего для сбора подойдут леса, опушки, поляны. Согласно 35-й статье Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять для собственных нужд заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов.
Однако есть ряд ограничений. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), включая заповедники.