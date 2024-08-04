Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы
Адвокат Кудерко: сбор краснокнижных грибов может обернуться тюремным сроком.
Адвокат Кудерко: сбор краснокнижных грибов может обернуться тюремным сроком.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала в интервью агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов из Красной книги была предусмотрена в 2023 году. Это касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки такого сырья и его производных. Подробно виды наказаний прописаны в статье 260.1 УК РФ.
«Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными», — пояснила юрист.
Так, перед сбором грибов в лесу следует уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства, но теперь все изменилось.
За сбор остальных краснокнижных грибов предусмотрен штраф от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож и емкость для сбора), заключила Кудерко.