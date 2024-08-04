11:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему грибы растут по кругу

Это ведьмы и феи водят хоровод.

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Источник: Российская газета

Круги из грибов называют «ведьмины кольца». Название породили многочисленные легенды — суеверия приписывали таинственным кругам магические свойства. Ученые развеяли сказочный флер, объяснив появление «грибных колец» естественным природным явлением.

По информации Большой российской энциклопедии, «ведьмины кольца» («ведьмины круги») — это расположение плодовых тел некоторых шляпочных грибов по кругу, обусловленное равномерным ростом их многолетней грибницы. Ведьмины кольца можно встретить на лугах, лесных полянах, в степях. Такие круги образуют шампиньоны, луговые опята, грибы-зонтики…

Но мифы и легенды гораздо интересней! Название «ведьмины круги» появилось в средние века. Считалось, что такие кольца возникают на месте шабаша ведьм. В европейской мифологии хороводы водили эльфы и лесные духи. В английском эпосе — по ночам танцевали феи, а утром на этом месте вырастали кольца из грибов.

В Шотландии верили, что феи применяли грибы вместо стульев и столов, в Уэльсе — грибные кольца феи использовали как домики. Голландцы считали, что в пустом центре грибных колец дьяволы оставляли свою маслобойку. В австрийском эпосе так развлекались драконы. Для ирландцев круги на полях и опушках были проделками гномов. Французский фольклор запрещал вступать в кольцо, потому что круги охраняли большие жабы и проклинали каждого, кто в них заходил. Славяне верили, что в кругах ведьмы прятали клад.

Ученые объяснили, что появление колец — это природное явление. Грибы зарождаются с мицелия, который активно разрастается в плодородной влажной почве. Грибница истощает почву, поэтому внутри «ведьминых колец» трава бледная, чахлая, а в центре, где грибница уже отмерла, вновь разрастается. Грибное кольцо растет в среднем около десяти сантиметров в год, умеет сжиматься и перемещаться. Диаметр старых ведьминых кругов может достигать нескольких десятков метров. Иногда таким кругам больше стал лет!

Источники: https://old.bigenc.ru https://www.5-tv.ru

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