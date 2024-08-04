10:44 (мск), источник: Газета.Ру

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременным дождем. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Трентоне: +22° 2 м/с 100% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

По его словам, в среднем температура воздуха будет достигать +24°C. Он объяснил, что ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной циклона, сопровождаемой кучево-дождевами облаками и мозаичными грозами. При этом температурный фон соответствует норме климата.

Температура воздуха в самой столице будет колебаться +22°C и +24°C, а по области местами может прогреться до +25°C.

Тишковец отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщал, что условий для сильных дождей в московском регионе нет, воздух не насыщен влагой. В течение следующей недели дневные температуры останутся на уровне 20−25℃, ночные — 10−15℃. Это обусловлено тем, что циркуляционный режим воздуха «один и тот же».

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