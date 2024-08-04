В Москве в ближайшее время ожидают дождь и грозу

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 4 августа в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Столичная мэрия также сообщила о грозе с ливнем и ветром. «В некоторых районах выпадет до 14 мм осадков», — отмечают власти через официальный портал мэра и правительства столицы.
Во время дождя горожанам рекомендуют не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. «Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание», — подчеркивается на портале.
Кроме того, здесь также призвали водителей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров». «Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и легкосборными сооружениями», — отмечает официальный портал. При возникновении аварийных ситуаций власти просят звонить по телефонам «101» или «112».
В Гидрометцентре РФ ТАСС ранее сообщали, что непогода может отмечаться в столице и по области, начиная с 12:00 мск. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. При этом, согласно прогнозам, температура воздуха в городе должна подняться до плюс 23−25 градусов. В ночь на понедельник, 5 августа, будет преимущественно без осадков и до плюс 15 градусов. Днем столбики термометров в Москве вновь достигнут отметки плюс 25 градусов, в Подмосковье ожидается до 26 градусов тепла.