На Земле началась магнитная буря
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Магнитная буря класса G1 началась на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Магнитная буря класса G1 началась на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Магнитная буря, начало которой прогнозировалось вечером в минувшуюю субботу, все же началась, но около полудня воскресенья. Индекс Кр, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли в 11 часов 56 минут по московскому времени достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре, класса G1», — написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что исходя из прогноза, буря не станет сильной и продолжительной.