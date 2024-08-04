14:52 (мск), источник: ТАСС Наука

На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Магнитная буря класса G1 началась на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Трентоне: +22° 2 м/с 100% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: NASA

«Магнитная буря, начало которой прогнозировалось вечером в минувшуюю субботу, все же началась, но около полудня воскресенья. Индекс Кр, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли в 11 часов 56 минут по московскому времени достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре, класса G1», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что исходя из прогноза, буря не станет сильной и продолжительной.

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