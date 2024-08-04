16:52 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Предстоящая неделя в Центральной России не принесет метеорологических сюрпризов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе | Источник: © РИА Новости

«Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент “пятнистых” дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 — плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 — плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее», — рассказал он.

Синоптик отметил, что аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться тыловой частью обширного циклона, куда с северными ветрами поступят порции свежего воздуха, это станет залогом умеренного температурного фона.

«Температура воды в реках и озерах — плюс 15 — плюс 20. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени», — подытожил синоптик.

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