Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе

«Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию… Дни обещают проходить буднично под аккомпанемент “пятнистых” дождей с ежедневным лимитом на осадки не более двух-пяти миллиметров… По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до плюс 10 — плюс 15 градусов, ожидаются очаговые туманы, а в разгар дня термометры покажут плюс 19 — плюс 24, к концу недели станет на градус-другой прохладнее», — рассказал он.
Синоптик отметил, что аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться тыловой частью обширного циклона, куда с северными ветрами поступят порции свежего воздуха, это станет залогом умеренного температурного фона.
«Температура воды в реках и озерах — плюс 15 — плюс 20. Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени», — подытожил синоптик.