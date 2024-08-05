16:47 (мск), источник: Погода Mail

Как полить растения, если вы уехали в отпуск

Если вы надолго уехали и боитесь, что ваши растения засохнут, есть пять методов сохранения влажности в горшках с землей.

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Источник: Freepik

В разгаре сезон отпусков, чему одновременно рады и не очень владельцы растений, которым нужна вода. Эксперт по садоводству назвал в беседе с The Mirror четыре способа, как сделать так, чтобы растения не погибли в ваше отсутствие.

Протекающая бутылка

Возьмите пластиковую бутылку, проделайте небольшие отверстия в нижней части. Затем выкопайте ямку рядом с корнями растения, чтобы поместилась бутылка. Затем останется налить воды в ёмкость — и устройство для полива из подручных материалов готово.

Воспользуйтесь ванной

Наполните ванну водой примерно на один-два сантиметра и поставьте в нее горшки с растениями. Но для начала убедитесь, что внизу есть специальные отверстия, чтобы жидкость попадала в землю.

Вынесите растения на улицу

Если есть возможность оставить растения у подъезда или во дворе загородного дома, то растения будет поливать дождь. Перед использованием этого способа ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Помощь соседа

Самый простой способ обеспечить полив растений — обратиться за помощью к надежному соседу или другу. Дайте им ключ от вашего дома и скажите, когда нужно заходить и ухаживать за вашими зелеными друзьями.

Также можно вынести растения в подъезд, если там есть консьерж. Можно его попросить поливать ваши цветы вместе с другими, если таковые имеются.

Ранее были названы правила полива огорода.

Анна Морозова

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