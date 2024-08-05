Подкормка растений дрожжами: как эффективно применять это удобрение

Дрожжи используют при выращивании растений примерно с середины XX века. Они действенны не только для рассады, но и для взрослых культур. Среди всех видов (винные, пивные) особенно важны хлебопекарные дрожжи. Они помогают растениям быть здоровыми и крепкими, насыщают почву минералами и аминокислотами, влияют на приживаемость и увеличивают объем цветения и урожая. О полезных качествах удобрения дрожжами поговорим в этой статье.
Что такое дрожжевая подкормка
Дрожжи — это одноклеточные грибки (сахаромицеты), размножающиеся почкованием. Они могут делиться до 20—25 раз. Эти одноклеточные микроорганизмы очень маленькие (около 3—7 мкм в диаметре).
Когда дрожжи оказываются во влажной земле, они начинают развиваться. Они продуцируют много разных веществ, необходимых для роста и развития культур. Постепенно грибки восстанавливают плодородие почвы, а также уничтожают вредные микроорганизмы, вредящие растениям и грунту.
Сами грибки — еще не удобрение. Но в них содержатся белки, жиры, холестерин, ненасыщенные жирные кислоты, моно- и дисахариды, органические кислоты, зола пищевых продуктов, пищевые волокна, витамины B1, B2, B3, B6, B9, H, PP, калий, кальций, железо, натрий, магний, хлор, медь, фосфор, молибден, марганец, йод, цинк.
Активизировавшись, грибки положительно влияют на корневую систему растений, поднимают иммунитет, стимулируют разложение почвенной органики, улучшают питание культур.
Важно: дрожжи не заменят питательные подкормки, они лишь повысят сопротивляемость растений неблагоприятным природным факторам, а также повлияют на их формирование.
Что дает растениям подкормка из дрожжей
Это удобрение не только помогает культурам получать питание из почвы, но и стимулирует их рост и развитие:
- органическое удобрение укрепляет корневую систему, ускоряет ее развитие примерно на две недели, увеличивает мощность;
- подкормка помогает растениям получать из земли питательные элементы;
- грибки обогащают почву полезными веществами, растения быстрее растут и наращивают массу листьев;
- у саженцев растут и увеличиваются в количестве побеги, появляются завязи;
- для рассады эти грибки нужны при недостаточном освещении и при стрессе от транспортировки;
- дрожжи укрепляют иммунитет растений, помогают им сопротивляться вредителям, выдерживать температурные перепады и плохую погоду с осадками;
- подкормка ускоряет процесс регенерации, если часть растения сломана;
- дрожжи улучшают качество почвы.
Для каких растений подходит подкормка дрожжами
Как и с любой органической подкормкой, с дрожжами важно не переборщить. Кроме того, не на все огородные культуры они влияют положительно.
Ниже представлена таблица, которая поможет вам вырастить здоровые посадки.
|Кому подходит подкормка
|Кому не подходит подкормка (плоды становятся рыхлыми, размягченными и невкусными, плохо хранятся)
|Томаты
|Картофель
|Кабачки
|Чеснок
|Огурцы
|Лук
|Капуста
|Горох
|Морковь
|Фасоль
|Перцы
|Батат
|Баклажаны
|Редис
|Ягоды (крыжовник, клубника, вишня и т. д.)
|Плодовые (яблони, груши)
|Цветы (бархатцы, розы, лилии и т. д.)
|Декоративные кустарники
Какие дрожжи использовать для приготовления подкормки
Есть два типа хлебопекарных дрожжей: сухие сублимированные и прессованные (сырые). Первые представляют собой небольшие бежевые гранулы, вторые — спрессованные кирпичики тоже бежевого цвета.
И те и другие используют для подкормки растений. Сырые дрожжи способствуют более сильному брожению, в холодильнике могут храниться только до 12 дней. Сухие же можно использовать гораздо дольше — до двух лет, они могут храниться и без холодильника.
Моментальные дрожжи состоят из гранул. Оболочка состоит из тех же дрожжей. Производят их через сублимацию.
Активные дрожжи — тоже мелкие, в пакетиках, похожи на мелких червячков. Их получают через высушивание. Они немного менее активны, чем моментальные.
Это живые прессованные дрожжи. Состоят они из грибков, которые размножили, избавили от влаги, отправили под пресс, а затем завернули в упаковку.
Как приготовить дрожжевую подкормку: пошаговые рецепты
Использовать дрожжевые грибки в качестве удобрения нужно в конце весны и летом, когда почва прогрета. Лучше всего растения реагируют на них после пикировки, когда саженцам необходима регенерация. Используют грибки всего два или три раза для рассады.
Первая подкормка нужна растению примерно через две недели после пикировки. А вторая — за семь дней до пересадки на постоянное место. После этого можно удобрять уже взрослые растения.
Подкормка из сухих дрожжей
Обычно дрожжевые подкормки готовят в два этапа: сначала делают концентрат, а потом разбавляют его водой.
Сухие гранулированные дрожжи (10 г) развести в 10 л теплой воды (около +40 °C). Добавить 60 г сахара, он нужен для питания грибков. Все перемешать до растворения компонентов. Отнести для брожения на 4 часа в теплое темное место. В итоге сверху должна появиться пена.
В ведро положить корки хлеба (200 г) и влить кислое молоко (0,5 л), высыпать стакан золы и пачку сухих дрожжей. Залить теплой водой и поставить в теплое место. Периодически помешивать. Через неделю раствор готов.
В 1 л молока растворить 2 пакета сухих дрожжей. Настаивать 3 часа. Затем разбавить этот раствор 10 л воды.
Подкормка из сырых дрожжей
Раскрошить 200 г сырых дрожжей из брикета. Добавить смесь в 10 л теплой воды. Перемешать до растворения ингредиентов. Для более интенсивного брожения можно добавить сахар (70 г). На несколько часов оставить состав бродить в теплом темном месте. Через несколько часов, когда у раствора поднимется пена, можно применять удобрение по назначению. 1 л концентрата разводить на 10 л воды.
Что можно добавить в подкормку из дрожжей
Рекомендуем вносить различные органические компоненты для эффективности дрожжевого раствора. Удобрение можно дополнять разными ингредиентами:
- золой;
- сывороткой;
- простоквашей;
- молоком;
- хлебными корками;
- травой;
- крапивой;
- гуматом калия;
- молоком;
- медом;
- куриным пометом;
- навозом;
- ботвой картофеля.
Мед улучшает почву, влияет на образование корней и урожайность, защищает растения от бактерий и грибков.
Зола дает посадкам фосфор, калий и кальций.
Гумат калия восстанавливает поврежденные корни, обогащает растения белками, минералами, углеводами.
Молоко вместе с дрожжами превращается в раствор для защиты от вредителей и болезней. Можно брать свежее некипяченое молоко.
Из травы, крапивы и ботвы картофеля можно сделать своеобразный травяной коктейль, добавив туда дрожжевой раствор.
Куриный помет и навоз содержат азот, калий и фосфор.
Как правильно использовать подкормку дрожжами для растений
Как и для всех удобрений, в применении дрожжевой подкормки есть свои особенности.
Эти советы важно соблюдать, чтобы получить желаемый эффект:
1. Пользоваться дрожжами можно не более трех раз за сезон. Они стимулируют рост зеленой части растений, если переборщить, то можно нанести вред саженцам.
2. Приготовленный раствор используют сразу же, не хранят (состав потеряет пользу).
3. Для брожения дрожжам нужны анаэробные условия (без доступа кислорода) или глюкоза (сахар).
4. Грунт должен прогреться до +15 °C перед использованием дрожжей. При более низкой температуре грибки не активизируются. Самые подходящие месяцы для внесения подкормки — июнь и июль.
5. Нельзя применять концентрированный раствор на грядках, так как это может привести к жированию растений.
6. Подкармливать растения надо через две недели после пикировки или пересадки в грунт.
7. Перед внесением удобрения необходимо увлажнить землю.
8. Правильное внесение — залог хорошего урожая. Нельзя раскидывать дрожжи под растениями, важно вносить подкормку в жидком виде под корень.
9. Важно, чтобы раствор для подкормки был примерно +20 °C, потому что дрожжи активны только в теплой среде.
10. При приготовлении дрожжевого раствора на поверхности должна появиться пенка. Если ее нет, значит раствор бесполезно использовать.
11. В процессе жизнедеятельности грибки используют кальций и калий, поэтому вместе с подкормкой нужно вносить золу, яичную скорлупу или сульфат калия с кальциевой селитрой (по 5 г на 5 л).
12. Дрожжи увеличивают активность микроорганизмов и ускоряют разложение органики. Для активного действия в удобряемую почву нужно заранее внести перегной, компост, скошенную траву или органические остатки.
13. На дрожжи плохо влияет взаимодействие с более агрессивными бактериями.
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога «Садоводы-огородники-цветоводы России», советует перед использованием этого природного компонента ознакомиться с основной информацией.
Подкормка растений дрожжами считается одним из эффективных способов улучшить рост и развитие растений. Дрожжи содержат множество полезных веществ, которые способствуют усвоению питательных элементов растениями.
Они содержат в себе много азота, фосфора, калия и других микроэлементов, необходимых для здорового роста растений. Кроме того, дрожжи содержат витамины группы B, которые способствуют активации метаболических процессов в растениях. Эти вещества помогают улучшить поглощение питательных веществ из почвы и повысить иммунитет посадок.
Для подкормки растений дрожжами необходимо растворить их в воде. Для этого возьмите 1—2 столовые ложки дрожжей на 10 л воды и хорошо размешайте.
Полученный раствор можно наносить на почву вокруг растений. Это способствует быстрому проникновению питательных веществ в корни.
Для улучшения питания растений можно использовать раствор дрожжей для опрыскивания листьев. Это поможет ускорить процессы фотосинтеза и улучшить обмен веществ в растениях.
Преимущества подкормки растений дрожжами:
улучшение роста и развития — дрожжи способствуют активации метаболических процессов в растениях;
повышение урожайности — подкормка растений дрожжами может значительно увеличить плодородие, так как посадки получают дополнительные питательные вещества;
улучшение иммунитета растений — витамины и микроэлементы, содержащиеся в дрожжах, способствуют укреплению иммунитета и общего состояния растений, что делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Правильное применение дрожжей может значительно повысить качество почвы и обеспечить растения всем необходимым для здорового роста. Попробуйте использовать дрожжи для подкормки растений и убедитесь в их положительном влиянии на ваш сад или огород.
Что нужно запомнить о подкормке растений дрожжами
Для выращивания растений важно помнить об их своевременном удобрении. В качестве хорошей подкормки подойдут дрожжевые растворы. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. Дрожжи не заменят основные питательные удобрения, они лишь помогут растениям лучше сформироваться и получить как можно больше полезных элементов из почвы.
2. Подходят такие подкормки не всем растениям. Для картофеля, чеснока и лука они не нужны, так как будут размягчать клубни и луковицы.
3. В растворы можно добавлять как спрессованные, так и сухие дрожжи.
4. Чтобы активировать сухие дрожжи, нужен сахар. Свежие дрожжи достаточно поместить в анаэробные условия.
5. Кроме самих грибков, в смеси для удобрений можно добавить много других ингредиентов: от хлеба и молока до золы и травы.
6. Перед внесением удобрений почву увлажняют.
7. Дрожжи вносят в виде жидкости под корень. Для улучшения питания можно сделать раствор для опрыскивания по листве.
8. Состав должен быть теплым, грунт вокруг растений тоже.
9. Одновременно с внесением дрожжевой смеси нужно подкормить землю золой, потому что дрожжи поглощают кальций и калий.
10. Перед внесением дрожжевого раствора лучше добавить в почву компост или перегной, чтобы увеличить количество перерабатываемой органики.
11. Вносить удобрения под культуры лучше не более трех раз за сезон, чтобы не способствовать жированию.
12. У правильной дрожжевой подкормки сверху должна быть пена (это знак, что она сработает).
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), администратор блога «Садоводы-огородники-цветоводы России»