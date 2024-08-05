17:45 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 6 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 6 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Reuters

6 августа по народному календарю называется Борис и Глеб Летник. В этот день вспоминают сыновей князя Владимира, мучеников Бориса и Глеба, убиенных Святополком во время междоусобицы.

К этому дню обычно созревала пшеница. Была даже такая поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб».

Приметы погоды 6 августа

По погоде на Бориса и Глеба предсказывали, каким будет остальной август.

  • Если с утра шел дождь, к полудню погода наверняка улучшится.
  • Если дует южный ветер, погода испортится.
  • Если в воздухе жужжат мухи, погода будет ясной.
  • Если день пасмурный, значит, декабрь будет теплым, как осень.
  • Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.
  • Активно купаются чайки— к дождю.

Что можно делать 6 августа

В этот день традиционно изготавливали березовые веники — из молодых деревьев или тех, у которых ветви уже клонятся к земле. Вот чем еще стоит заняться в этот день:

  • собирать ягоды черемухи — их сушили на зиму или варили из них компоты;
  • заняться уборкой и выкинуть из дома лишний хлам;
  • протереть зеркала — к деньгам;
  • хорошо, если в этот день получится кому-нибудь помочь — добро наверняка вернется.

Что запрещено делать 6 августа

Собирать созревшую пшеницу 6 августа было не принято: считалось, что можно попасть в пожар, потому что в этот день традиционно были сильные грозы. Вместо этого крестьяне молились о том, чтобы урожай получился богатым. Вот чего еще не следует делать 6 августа:

  • ругаться с близкими — считается, что восстановить отношения уже не получится;
  • оставлять окна открытыми в грозу или смотреть на молнии;
  • женщинам в этот день не стоит ходить с распущенным волосами — за них может схватиться нечистая сила;
  • работать в саду или пересаживать растения сегодня тоже не стоит, они наверняка погибнут.

Георгий Мазуркевич

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