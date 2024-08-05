Народные приметы на 6 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 6 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 6 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
6 августа по народному календарю называется Борис и Глеб Летник. В этот день вспоминают сыновей князя Владимира, мучеников Бориса и Глеба, убиенных Святополком во время междоусобицы.
К этому дню обычно созревала пшеница. Была даже такая поговорка: «Борис и Глеб — поспел хлеб».
По погоде на Бориса и Глеба предсказывали, каким будет остальной август.
В этот день традиционно изготавливали березовые веники — из молодых деревьев или тех, у которых ветви уже клонятся к земле. Вот чем еще стоит заняться в этот день:
Собирать созревшую пшеницу 6 августа было не принято: считалось, что можно попасть в пожар, потому что в этот день традиционно были сильные грозы. Вместо этого крестьяне молились о том, чтобы урожай получился богатым. Вот чего еще не следует делать 6 августа:
Георгий Мазуркевич