Ураган «Дебби» угрожает жителям Флориды

Для усиления шторма необходимо соблюдение нескольких условий:
«Дебби» сопровождается почти рекордной температурой воды в восточной части Мексиканского залива: она составила 31 градус по Цельсию и как минимум на два градуса превысила норму. Этого оказалось достаточно, чтобы ураган быстро усилился, несмотря на сухой воздух и неблагоприятные ветры в верхних слоях атмосферы.
Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата не терять бдительности, поскольку «Дебби» причислили к ураганам 1-й категории.
Тем не менее он предполагает, что на этот раз ущерб от урагана будет не таким значительным, как в случае с ураганом «Идалия», который обрушился на США почти год назад. Скорость «Идалии» при постоянных ветрах достигала почти 193 км в час.
По данным сайта poweroutage.us, более 200 000 потребителей электроэнергии в США уже остались без электроснабжения, и Десантис заверил, что восстановление подачи электричества станет приоритетной задачей.
По мнению Кевина Гатри, директора Управления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во Флориде, надо готовиться к тому, что с последствиями урагана придется иметь дело большую часть этой недели.
Ураган — особое погодное явление, которое возникает лишь в тропиках над океанами. Чтобы сильный ветер признали ураганом, он должен соответствовать ряду критериев: региону зарождения, показателям скорости и атмосферного давления. Силу ветра оценивают по шкале Бофорта — от 1 до 12 баллов; силу урагана — по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.