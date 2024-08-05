18:38 (мск), источник: Погода Mail

Ураган «Дебби» угрожает жителям Флориды

Ураган «Дебби» в понедельник утром обрушился на Флориду. За предыдущие сутки тропический шторм быстро набрал скорость: если ночью в воскресенье он двигался со скоростью около 72 км в час, то ночью в понедельник — уже со скоростью 128 км/час.

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Для усиления шторма необходимо соблюдение нескольких условий:

  • теплая вода,
  • теплый влажный воздух,
  • попутный ветер на высотах, не способный «разорвать шторм на части».

«Дебби» сопровождается почти рекордной температурой воды в восточной части Мексиканского залива: она составила 31 градус по Цельсию и как минимум на два градуса превысила норму. Этого оказалось достаточно, чтобы ураган быстро усилился, несмотря на сухой воздух и неблагоприятные ветры в верхних слоях атмосферы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата не терять бдительности, поскольку «Дебби» причислили к ураганам 1-й категории.

Будет постоянная угроза наводнения, которая просто так не исчезнет, когда шторм пройдет.

Рон Десантис
губернатор Флориды

Тем не менее он предполагает, что на этот раз ущерб от урагана будет не таким значительным, как в случае с ураганом «Идалия», который обрушился на США почти год назад. Скорость «Идалии» при постоянных ветрах достигала почти 193 км в час.

По данным сайта poweroutage.us, более 200 000 потребителей электроэнергии в США уже остались без электроснабжения, и Десантис заверил, что восстановление подачи электричества станет приоритетной задачей.

По мнению Кевина Гатри, директора Управления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во Флориде, надо готовиться к тому, что с последствиями урагана придется иметь дело большую часть этой недели.

Это событие, вероятно, продлится в течение следующих пяти-семи, а может, 10 дней — в зависимости от количества осадков.

Кевин Гатри
директор Управления по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ураган — особое погодное явление, которое возникает лишь в тропиках над океанами. Чтобы сильный ветер признали ураганом, он должен соответствовать ряду критериев: региону зарождения, показателям скорости и атмосферного давления. Силу ветра оценивают по шкале Бофорта — от 1 до 12 баллов; силу урагана — по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.

Марина Светлова

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