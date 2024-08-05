На Солнце произошли две мощные вспышки, сообщил ученый

«Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <…> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени и только что второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки — X1.2», — сказал он.
По словам ученого, оптические средства зафиксировали первый взрыв на западном (правом) крае солнечного диска, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. Второй произошел на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые, наоборот, движутся к Земле.
Богачев оценил возможное влияние этих вспышек на магнитосферу нашей планеты как маловероятное, поскольку после них не выявили выбросов плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления на Землю.
«В то же время восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце — Земля и уже в среду достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами», — уточнил специалист.
Он предположил, что Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности, но, глядя на расположение пятен, сложно прогнозировать, когда он спадет и произойдет ли это в ближайшие месяцы.
Руководитель лаборатории также не исключил, что события нижнего X уровня скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, резюмировал ученый.