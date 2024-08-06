Жителям Центральной России рассказали о погоде на этой неделе

«В течение этой недели совершенно однородная погода. Связана она с тем, что не меняется атмосферный процесс. Вообще, это лето на европейской части России, оно такое, совсем обычное. Устанавливаются процессы, они действуют, определенным образом обусловливают перемещение воздушных масс. Погода достаточно устойчивая, затем меняется резко», — сказал Вильфанд.
По его словам, в течение этой недели температура будет близка к нормальным значениям для второй пятидневки августа.
«Воздух, конечно же, не теплый, а умеренно прохладный. Поскольку солнце еще достаточно серьезное, солнечная энергия еще вполне основательная, она сглаживает холодный воздух, поэтому температура близка к норме», — пояснил метеоролог.