12:31 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 7 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 7 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: РИА "Новости"

7 августа в народном календаре — день Анны Летней. Еще этот день называли Анна Зимоуказательница, потому что по нему предсказывали, какой будет зима. Православные верующие в этот день вспоминают Святую Анну, мать Богородицы девы Марии.

Приметы погоды 7 августа

По Анне Зимоуказательнице судили о том, какой будет зима. Если день выдался холодный, то и зима холодная. Какая погода до обеда — такой будет первая половина зимы, а после обеда — вторая. Какие еще приметы есть про этот день?

  • Высокие муравейники — к холодной зиме.
  • Иней поутру — зима будет холодной.
  • Если день ясный, то зима будет холодной, а если дождливый — снежной.
  • Если на дубах много желудей, зима будет теплой.
  • Если аисты собираются в стаи, зима будет холодной.

Что можно делать 7 августа

В этот день было принято копать картошку и готовить разные блюда из картофеля. Еще в этот день обычно:

  • собирали грибы и готовили блюда из грибов — считалось, что того, кто наберет больше всех, ждут удача и благополучие (кстати, как правильно говорить — «за грибами» или «по грибы»?);
  • играли свадьбы, делали предложение руки и сердца, крестили детей;
  • женщины делали заготовки на зиму (главное потом — правильно их хранить).

Что запрещено делать 7 августа

Считается, что мясных блюд в этот день лучше не есть, иначе будут проблемы с животом — благо из картошки и грибов можно приготовить отличный стол. Кроме того 7 августа не стоит:

  • ругаться и ссориться — потом придется долго мириться;
  • торговаться и обманывать с ценой — счастья это не принесет;
  • плохо обращаться с лошадьми, ругать их или бить;
  • чинить, штопать, зашивать одежду — она быстро порвется вновь.

Георгий Мазуркевич

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