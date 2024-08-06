Народные приметы на 7 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 7 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 7 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
7 августа в народном календаре — день Анны Летней. Еще этот день называли Анна Зимоуказательница, потому что по нему предсказывали, какой будет зима. Православные верующие в этот день вспоминают Святую Анну, мать Богородицы девы Марии.
По Анне Зимоуказательнице судили о том, какой будет зима. Если день выдался холодный, то и зима холодная. Какая погода до обеда — такой будет первая половина зимы, а после обеда — вторая. Какие еще приметы есть про этот день?
В этот день было принято копать картошку и готовить разные блюда из картофеля. Еще в этот день обычно:
Считается, что мясных блюд в этот день лучше не есть, иначе будут проблемы с животом — благо из картошки и грибов можно приготовить отличный стол. Кроме того 7 августа не стоит:
Георгий Мазуркевич