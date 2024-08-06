Пляж в Шотландии размывает на 7 метров в год
Близлежащему городу грозит затопление.
Близлежащему городу грозит затопление.
Монтроз — небольшой портовый город на восточном побережье Шотландии. Первые упоминания о нем встречаются в хрониках X века, когда деревушку на его месте разграбили и сожгли дотла викинги. К XI веку здесь появился город, который иногда играл роль в исторических событиях, но в целом вел мирную торговую жизнь. Теперь, в XXI веке, ему вновь угрожает опасность — городу угрожают климатические перемены.
Пляжи около Монтроза с каждым годом становятся все меньше. В 2021 году береговая служба предполагала, что за 40 лет берег отступит на 120 метров, то есть на 3 метра в год — но уже в 2023 году море поглотило целых 7 метров суши. Виноват в этом рано начавшийся из-за изменений климата сезон штормов. Конечно, местным жителям жаль привычную береговую линию, но если динамика сохранится, скоро под угрозой, как объясняет The Guardian, окажется и сам город.
В прошлом ноябре во время особо сильного шторма пляж отодвинулся на три метра, а часть деревянной набережной обрушилась. Дэвид Вуд, глава комитета по вопросам береговой эрозии при городском совете, рассказывает, что не помнит подобных штормов раньше, хотя всю жизнь прожил в Монтрозе.
За последние 30 лет море поглотило 70 метров береговой линии. Ученые опасаются, что если не укрепить песчаные дюны на берегу, вода, размыв их, может хлынуть прямо в город, и его частично затопит. Причем, в отличие от обычного наводнения, эта вода уже никуда не уйдет. Член городского совета Томми Стюарт полагает, что, если ничего не предпринять, городу осталось жить максимум три года.
Исследовательская компания EnviroCentre сообщает, что к 2100 году море поглотит 170 метров почвы к югу от города. Городской совет в экстренном порядке закупает песок, чтобы восполнить потери на пляжах. Впрочем, покупка тоже связана с проблемами: необходимые объемы песка обойдутся в 2 миллиона фунтов, а область и так уже должна национальному правительству 50 миллионов.
Дэвид Вуд надеется, что шотландское правительство выделит средства на спасение региона, хотя понятно, что эти затраты не однократные: восполнять вымываемый песок придется постоянно, и где взять столько денег, никто не знает.
Областной совет надеется привлечь к проблеме частных инвесторов — а шотландское правительство пока пообещало выделить в 2024 году 440 тысяч фунтов на решение проблемы (то есть четверть от нужной суммы). Впрочем, даже там признают, что если отложить вопрос еще на пару лет, город просто перестанет существовать.
Впрочем, это не значит, что скоро вся Шотландия уйдет под воду. Например, на одном из Оркнейских островов продают дом смотрителя маяка, из которого можно наслаждаться видами на местную суровую природу.
Георгий Мазуркевич