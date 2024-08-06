Как вырастить помидоры: пошаговая инструкция для садоводов

Томаты пользуются неизменной популярностью среди дачников, которые с удовольствием выращивают их на своих участках. Можно использовать полученные плоды как в свежем виде, так и в консервации для будущего употребления. В статье собрали нюансы ухода за растениями и полезные советы. Расскажем вместе с экспертом, как вырастить помидоры и когда собирать урожай в 2024 году.
Как выбрать семена томатов для выращивания
В этом разделе рассмотрим различные сорта помидор и расскажем про наиболее подходящие в зависимости от сроков созревания и климатических зон.
В мире насчитывается более 3000 различных сортов, при этом их количество с каждым годом увеличивается. Чтобы правильно выбрать сорт томатов, необходимо учитывать важные факторы:
1. Цель посадки томатов. Сначала рекомендуем вам определиться, для каких целей вы сажаете помидоры. Будете ли вы использовать их для консервирования или же предпочитаете свежие овощи.
Например, для консервации надо выбирать томаты небольшого размера, чтобы они легко проходили через горлышко банки. Лучше использовать плоды с плотной кожицей, чтобы они не трескались. В таких помидорах должно быть высокое содержание сахара.
Популярные сорта для консервации: «царица севера», «лиза», «идальго F1», «маэстро».
2. Сроки созревания плодов. Семена ранней спелости созревают примерно на 95—110-й день. Средний срок созревания — 115—120 дней. Поздней спелости созревают за 125—140 дней. В северных регионах рекомендуем сажать раннеспелые сорта, которые успеют созреть до наступления холодов. В теплом климате можно выращивать сорта с более длительным сроком созревания.
3. Тип роста. На упаковках с семенами часто встречаются специальные обозначения и описания, которые могут сбить с толку новичков. Но именно они подскажут, где лучше сажать помидоры — в теплице или на грядке.
Супердетерминантные. Раннеспелые сорта высотой 40—60 см. Подойдут для посадки в теплицу или в открытый грунт.
Индетерминантные. Высокорослые растения, их кончики необходимо прищипывать, чтобы началось созревание плодов. Чаще всего такой вид сажают в теплицах, а на юге иногда сажают в открытый грунт.
Детерминантные. Посадки высотой 55—125 см. Эти виды томатов сами останавливаются в росте. Идеально подойдут для выращивания на открытом участке и в теплицах.
4. Время посадки. Томаты считаются теплолюбивой культурой, поэтому важно правильно выбрать период для их посадки. Лунный календарь может вам помочь определить наиболее благоприятные дни для садовых работ:
- подходящие дни в марте: 1—2, 5—6, 9, 11—12, 14, 18—19, 22—24, 26—29;
- оптимальны даты в апреле: 1—3, 6, 14—15, 19—23, 29—30;
- благоприятные дни в мае: 3—4, 11—13, 16—20, 26—27, 30—31.
Когда нужно сажать помидоры
Нужно рассчитывать оптимальное время посадки рассады, отталкиваясь от климатических условий региона. Перечислим основные периоды посадки.
- В южных регионах сажают семена на рассаду с конца февраля и в начале марта;
- на Урале и в Сибири период посадки посевного материала на рассаду приходится на конец марта и середину апреля;
- для средней полосы России благоприятным сроком будет первая половина марта и начало апреля.
Пошаговая инструкция, как вырастить рассаду помидоров
В этом разделе подробно расскажем, как правильно посадить семена и ухаживать за молодой рассадой, чтобы получить богатый урожай.
В первую очередь нужно подготовить землю для посадки. Для этого достаточно смешать смесь из перегноя и торфа (в соотношении 1: 2). К этому составу добавляют несколько стаканов песка и один стакан золы. Если не хотите готовить почвенную смесь самостоятельно, то можно купить уже готовый грунт в специализированных магазинах.
За несколько дней до посадки посевного материала необходимо провести процедуру отбора и обеззараживания. Для начала семена погружают в воду на несколько минут. Экземпляры, которые всплыли, считаются бракованными, поэтому их нужно удалить. Далее хорошие семена опускают в раствор марганцовки 2%-й на 10—15 минут. После чего их промывают водой и оставляют сушиться при комнатной температуре.
Сажать томаты советуют за 50—60 дней до высадки в открытый грунт. При посадке заглубляют семена на 1—1,5 см. Расстояние между семечками примерно 2 см. Дистанция между рядами — 3—5 см.
Рекомендуем сажать семена на рассаду в емкости с дренажными отверстиями снизу (торфяные или пластиковые стаканчики, кассеты).
Чтобы саженцы росли сильными и здоровыми, необходимо создать для них оптимальные условия для развития, в том числе обеспечить правильный уход.
Орошать рассаду необходимо с помощью пульверизатора до появления первых листочков. Частота полива зависит от высыхания грунта, как только он становится сухим, следует увлажнять почву. Рекомендуем умеренно поливать молодую рассаду, потому что корни саженцев могут начать гнить.
Обеспечение достаточного освещения
Растениям для активного развития требуется много света, поэтому лучше всего поставить рассаду на южную или восточную сторону окна. Для оптимального роста саженцам необходимо 12—14 часов яркого света ежедневно. Если естественного освещения недостаточно, воспользуйтесь фитолампами.
Поддержание температуры и влажности
Саженцы томатов лучше всего растут при температуре +16…+19 °C. Перегрев может привести к их вытягиванию. Регулярное проветривание поможет поддерживать оптимальную температуру в помещении.
Правила пересадки рассады помидоров в грунт
Лучшее время для пересадки рассады на участок наступает, когда растения имеют 6—9 настоящих листьев и высота саженцев — 15—20 см. Обычно это происходит через 6—8 недель после посева семян. Важно пересадить рассаду до того, как она станет слишком переросшей.
1. Выбор места для выращивания помидоров
Помимо открытого грунта на участке, помидоры можно выращивать в теплицах, на балконе или даже на подоконнике. Далее разберем подробнее, какие способы ухода и посадки необходимы для того, чтобы в квартире вырастить кусты с сочными томатами.
Лучше всего размещать теплицу на солнечной стороне. Необходимо сделать в помещении систему вентиляции, обогрева (для северных регионов), полива (если теплица больших размеров) и освещения.
Перед посадкой томатов нужно снять верхний слой земли и добавить опилки, солому. Затем сверху положить навоз или перегной. Далее после этого вернуть верхний слой грунта обратно.
«Классическая агрономия советует в теплице индетерминантные сорта вести в один стебель и высаживать на расстоянии 25—50 см между растениями в ряду. Между рядами должно быть расстояние 60—80 см для того, чтобы за растениями можно было легко ухаживать. В открытом грунте, где обычно выращивают детерминантные сорта, между растениями оставляют 25—30 см, между рядами — 60—70 см. Я бы сформулировала такие правила: если вы ведете помидоры в теплице в один стебель, то высаживайте их на меньшее расстояние, если в три — на большее», — советует Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад».
Рекомендуем покупать семена сортов с пометкой «балконные» или «комнатные», чтобы вырастить томаты у себя в квартире, например «пиноккио», «балконное чудо», «комнатный сюрприз». Для посадки подойдут горшки от 25 см в высоту и около 20—25 см в диаметре. Сажать можно зимой и летом. Важно, чтобы 12 часов посадки были освещены естественным или искусственным освещением.
Обычную землю для посадки лучше не использовать, так как в ней могут быть болезнетворные микроорганизмы. Лучше купить готовый грунт или сделать почвенную смесь из земли, торфа, песка, золы и перегноя. Способ посадки растений такой же, как и на подоконнике.
Нужно выбирать только низкорослые или карликовые сорта, а именно «бонсай», «минибел», «пигмей». Объем горшка для посадки должен быть примерно 10 л. Можно использовать даже обычное пластиковое ведро, главное — это сделать в нем дренажные отверстия.
Рекомендуем подобрать солнечное место для растений. Время посадки любое, даже можно круглый год. Сажать следует сразу в горшок, углубляя семечко на 1 см. Чтобы семена взошли быстрее, можно заранее замочить их на сутки в теплой воде. Поливать растение нужно два раза в неделю утром и под корень. Грунт должен просохнуть, иначе образуется застой на дне емкости, что приводит к образованию гнили. Для удобрения можно использовать любое жидкое органическое удобрение (не минеральное).
Саженцы выносят на улицу при температуре +13…+15 °C. Процедуру закаливания необходимо проводить за 14—20 дней до посадки в открытый грунт. На улице молодые растения начинают оставлять на 2—3 часа, увеличивая постепенно время нахождения.
3. Проверка корневой системы
Если у томатов плохо развивается корневище, то тем хуже будет урожай. Важно следить за внешним видом растения. Например, если листья становятся маленькими и бледного цвета, а стебель тонким, то не хватает азота. Когда обратная сторона листа имеет фиолетовый оттенок — мало фосфора. При недостатке калия и магния листья желтеют или на них образуются прожилки белого цвета. Не советуем сажать помидоры в глиняную почву.
Для начала необходимо выкопать лунки глубиной не менее 15—20 см. Затем умеренно их увлажнить. После чего поместить саженцы с земляным комом в землю.
В зависимости от сорта томатов рассчитывается расстояние. Дистанция между высокорослыми или среднерослыми кустами должна быть примерно 45—50 см. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 25—30 см.
Уход за помидорами после пересадки
Пересадка рассады в открытый грунт или теплицу считается важным этапом в их выращивании. Правильный уход поможет растениям быстро адаптироваться к новым условиям и даст им возможность полноценно развиваться и активно плодоносить.
Орошать помидоры нужно под корень и лучше утром или вечером до наступления жары. Первые несколько дней поливают их ежедневно, а затем постепенно сокращают частоту полива до двух раз в неделю.
Рекомендуем следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Для подкормки можно использовать комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. Именно в период формирования плодов растению требуется наибольшее количество питательных элементов.
Дополнительно помогает растениям раствор с настоем золы, его можно сделать, смешав две горсти золы и 10 л теплой воды, оставить раствор на 5 часов. После поливают этим составом под корень, повторять процедуру нужно один раз в две недели.
Чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций, нужно проветривать посадки в период цветения. Например, установить форточки в теплице, а дверь оставлять открытой.
Подвязывание и пасынкование
«Пасынкование — это очень важная процедура в уходе за индетерминантными томатами. Без пасынкования большинство сортов превращается в огромное зеленое дерево с минимальным количеством плодов. Не пасынкуют только низкорослые штамбовые сорта и высокорослые черри. Пасынки появляются в междоузлиях. Прищипывать или обрезать их лучше тогда, когда они будут около 5 см. Лучше оставлять небольшой пенек, тогда не так быстро вырастет новый пасынок. Прищипывание не так важно, как пасынкование. В моей теплице я его не делаю, так как у нас длинная и сухая осень, и плоды могут оставаться на растениях до конца октября в теплице. Но в регионах с очень коротким летом в августе обрезают макушки растений после 3—4 кистей, завершая тем самым рост растения. Это позволяет добиться увеличения размера плодов и ускорения их созревания на кустах, а не дома в коробках», — рассказывает эксперт Алена Волкова.
Борьба с вредителями и защита от болезней
Для защиты растений необходимо проводить профилактические обработки инсектицидами и фунгицидами. Выбор препаратов и сроки их применения зависят от конкретных вредителей и болезней. Например, для профилактики можно поливать под корень раствором фитолавина.
Если растение спасти уже невозможно, нужно его удалить из земли, далее обеззаразить почву с помощью теплого раствора марганцовокислого калия (3%) и опрыскать соседние посадки фунгицидами.
Когда и как собирать урожай томатов
Собирать плоды в теплицы можно начинать уже с середины июля. Позднеспелые сорта могут плодоносить до сентября. Собранный урожай не рекомендуется мыть. Хранить в проветриваемых помещениях при температуре не выше +5…+7 °C.
«До зимы можно сохранить многие сорта томатов. Лучше всего подходят черри с мелкими плодами и очень плотной кожицей. Например, есть сорт “принц боргезе”, который в Италии выращивают специально для зимнего хранения. Его кисти с плодами срезают и целиком подвешивают на чердаках, под крышами сараев. Есть российские сорта, которые выводились специально для длительного хранения, а именно сорт “зимние”. В принципе, любой сорт можно есть до новогодних праздников, если собрать его зеленые плоды как можно позже и положить их на дозаривание», — рассказывает эксперт Алена Волкова.
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать помидоры
Подводим итоги, что важно знать огородникам о посадке и выращивании томатов:
1. При выборе семян на рассаду необходимо обращать внимание на цель посадки (для консервирования или потребления в свежем виде), тип роста и созревания, а также климатические особенности региона.
2. В зависимости от места посадки (теплица, грунт, квартира) и климата выбирается время высадки саженцев.
3. Перед посадкой томатов необходимо подготовить и удобрить грунт.
4. Важно соблюдать определенные условия ухода за растением: поддерживать влажность и температуру, обеспечить достаточное освещение и проветривание в теплице.
5. Своевременно проводить профилактические работы, чтобы не появились вредители и предотвратить возникновение различных заболеваний.
Эксперт: Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад»