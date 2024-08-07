Народные приметы на 8 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 8 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 8 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Православные верующие в этот день вспоминают святых мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, погибших от рук язычников в Византии на рубеже III — IV веков нашей эры. Другое название этого дня — Марьев, от слова «марево». Считалось, что утренний туман и роса 8 августа обладают целебной силой.
Считалось, что утренняя роса на Ермолаев день смывает все плохое с лекарственных и полезных растений и трав. Кроме того, люди подмечали следующие приметы:
В этот день традиционно начинали собирать яблоки. Есть их нельзя было до яблочного спаса, поэтому хозяйки готовили из яблок заготовки на зиму: варенья, компоты и прочее. Чем еще стоит заняться в этот день?
Если у вас есть знакомый Ермолай, с ним в этот день точно не стоит ругаться — считалось, что так оскорбляется память святого. Кроме того не стоит:
Георгий Мазуркевич