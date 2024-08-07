13:04 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 8 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 8 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Православные верующие в этот день вспоминают святых мучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, погибших от рук язычников в Византии на рубеже III — IV веков нашей эры. Другое название этого дня — Марьев, от слова «марево». Считалось, что утренний туман и роса 8 августа обладают целебной силой.

Приметы погоды 8 августа

Считалось, что утренняя роса на Ермолаев день смывает все плохое с лекарственных и полезных растений и трав. Кроме того, люди подмечали следующие приметы:

  • холодное утро — зима будет ранней;
  • лягушки активно прыгают — к затяжным дождям;
  • много комаров, слепней, оводов — тоже к дождям;
  • если кукушки в лесу активно кукуют, осенью будет теплой;
  • если липы пожелтели, значит, морозы не за горами;
  • поет зяблик — к непогоде.

Что можно делать 8 августа

В этот день традиционно начинали собирать яблоки. Есть их нельзя было до яблочного спаса, поэтому хозяйки готовили из яблок заготовки на зиму: варенья, компоты и прочее. Чем еще стоит заняться в этот день?

  • Первое сорванное яблоко схоронить в доме: оно будет приносить удачу.
  • Собирать лекарственные и полезные травы: утренняя роса в этот день смывает с них все плохое.
  • Выходить поутру босиком и бегать по траве — роса считалась лечебной (кстати, даже ученые считают, что это полезно).

Что запрещено делать 8 августа

Если у вас есть знакомый Ермолай, с ним в этот день точно не стоит ругаться — считалось, что так оскорбляется память святого. Кроме того не стоит:

  • никому не одалживать свои рабочие инструменты;
  • ходить на охоту, рыбалку, закалывать домашних животных и птиц;
  • печь выпечку из прошлогодней муки — иначе старые проблемы вернутся в дом;
  • девушкам нельзя заниматься домашней работой — считалось, что это может лишить шанса найти суженого;
  • мужчинам же — откладывать бытовые дела, которые они пообещали выполнить. Нужно все доделать, иначе их ждет год неудач (а вот здесь советуем, что делать, если ничего не успеваете).

Георгий Мазуркевич

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