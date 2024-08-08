10:55 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 9 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 9 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Freepik

В народе этот день называют Пантелеймон Целитель. Назван он так в честь святого Пантелеймона, который вершил чудеса и даже исцелял умерших. Православные традиционно молились этому святому об исцелении всех болезней.

Приметы погоды 9 августа

Другое название этого дня в народном календаре — Кочанник. В этот день начинали завиваться первые капустные вилки. Если капуста уже активно росла, считалось, что зима наступит раньше обычного. Вот какие еще приметы есть на этот день:

  • утки кричат и плещутся — к непогоде;
  • навозные жуки летают близко к воде — погода будет хорошей;
  • кричит удод — значит, будет дождь;
  • курицы активно лазают и роются в сене — погода будет хорошей;
  • нашли зайца в капусте — к деньгам.

Что можно делать 9 августа

В честь Кочанника хозяйки пекли пирожки с последними остатками прошлогодней капусты и раздавали их соседям, гостям и прохожим. Вот что еще нужно делать 9 августа:

  • готовить разные блюда из капусты (например, из кольраби);
  • собирать полезные травы и прочие дары леса;
  • съесть свежий капустный лист — к удаче в учебе;
  • украсить дом цветком подсолнуха: считалось, что он принесет в дом счастье;
  • сходить к врачу или заняться здоровьем.

Что запрещено делать 9 августа

В этот день лучше не заниматься финансами: брать в долг, давать взаймы и пересчитывать накопленное. Все это приведет к денежным неудачам. Вот чего еще не следует делать:

  • работать в поле — случится ненастье;
  • ругаться с врачами и медиками — есть шанс накликать на себя болезнь;
  • проявлять равнодушие к чужим болезням и отказывать в помощи — тогда болезнь перекинется на вас;
  • не стоит начинать крупные дела — скорее всего, их ждет неудача.

Георгий Мазуркевич

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