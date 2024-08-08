Народные приметы на 9 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 9 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 9 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народе этот день называют Пантелеймон Целитель. Назван он так в честь святого Пантелеймона, который вершил чудеса и даже исцелял умерших. Православные традиционно молились этому святому об исцелении всех болезней.
Другое название этого дня в народном календаре — Кочанник. В этот день начинали завиваться первые капустные вилки. Если капуста уже активно росла, считалось, что зима наступит раньше обычного. Вот какие еще приметы есть на этот день:
В честь Кочанника хозяйки пекли пирожки с последними остатками прошлогодней капусты и раздавали их соседям, гостям и прохожим. Вот что еще нужно делать 9 августа:
В этот день лучше не заниматься финансами: брать в долг, давать взаймы и пересчитывать накопленное. Все это приведет к денежным неудачам. Вот чего еще не следует делать:
Георгий Мазуркевич