Самое жаркое место в мире поставило новый температурный рекорд
Среднесуточная температура в Долине смерти в США в июле составила 42,5°C.
Среднесуточная температура в Долине смерти в США в июле составила 42,5°C.
Национальный парк Долина Смерти всегда был местом с самой высокой температурой на Земле, а в прошлом месяце он побил собственный рекорд.
Прошлая максимальная отметка была зафиксирована в 2018 году — тогда среднесуточная температура в парке составила 42,3°C.
Рекорд был побит в июле — причем в отдельные дни месяца столбик термометра поднимался еще выше. 9 дней в месяце температура была выше 51 , а рекордным днем стало 7 июля — в этот день парк прогрелся аж до 54 .
Впрочем, рекорд температуры в конкретный момент времени даже этот показатель не побил: самая высокая отметка термометра была достигнута в населенном пункте Фернес-Крик, который находится на территории парка.
Самой низкой температурой, зафиксированной в Долине смерти в июле, было 35.1°C, так что даже ночью в парке было жарко.
Управляющий парком Марк Рейнольдс призывает не гордиться рекордом, а воспринять его как часть глобальной проблемы, связанной с изменениями климата.
Метеорологи подтверждают его слова: как пишет сайт IFLScience, 22 июля текущего года было самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений: средняя температура воздуха составила 17,15°C.
Кроме того, администрация парка советует всем посетителям быть предельно осторожными и учитывать жаркую погоду, если они вдруг надумают прогуляться по парку до конца лета.
Рейнджеры призывают не отходить от машины с кондиционером дальше чем на 10 минут, всегда иметь с собой воду, надевать головной убор и не скупиться на средство от загара.
Как сообщают службы национального парка, несколько посетителей парка уже чуть не погибли от солнечного удара.
Недавно, кстати, как раз разбирали мифы о тепловом ударе и рассказывали все, что нужно о нем знать.
Георгий Мазуркевич