Как создать мини-цветник на балконе
Создание мини-цветника на балконе начинается с выбора растений. Как организовать красивое цветочное пространство, рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ Надежда Московенко.
Создание мини-цветника на балконе начинается с выбора растений. Как организовать красивое цветочное пространство, рассказала доцент кафедры Дизайн среды МХПИ Надежда Московенко.
Для солнечного балкона отлично подойдут петунии, герани и бархатцы. Они неприхотливы и обильно цветут.
На затененной стороне хорошо себя чувствуют бегонии и фуксии. Эксперт советует выбирать компактные сорта, подходящие для контейнерного выращивания.
Для посадки вам понадобятся пластиковые или керамические горшки с дренажными отверстиями. Объем контейнера должен быть не менее 5 литров для одного растения. Приобретите качественный грунт для цветущих растений и дренаж (керамзит или мелкий гравий).
В качестве инструментов для работы подойдут небольшая лопатка, садовые перчатки, секатор для обрезки. Для полива используйте лейку с узким носиком объемом 1−2 литра или пульверизатор для мелколиственных растений.
Подготовка балкона включает проверку прочности конструкций. Убедитесь, что перила выдержат вес горшков. При необходимости укрепите их. Застелите пол водонепроницаемым материалом, чтобы защитить покрытие от воды и грязи.
Посадка: насыпьте на дно горшка слой дренажа толщиной 2−3 см. Заполните контейнер грунтом на ⅔. Извлеките растение из покупного горшка, аккуратно расправьте корни и поместите в новый контейнер. Досыпьте землю, слегка уплотните.
Полив осуществляйте по мере подсыхания верхнего слоя почвы. В жаркую погоду это может быть ежедневно, в прохладную — раз в 2−3 дня. «Поливайте утром или вечером, избегая попадания воды на листья в солнечную погоду», — говорит эксперт.
Для подкормки используйте жидкие удобрения для цветущих растений. Вносите их, следуя инструкции. Какие-то надо добавлять к растениям раз в две недели, а некоторые — 1 раз в сезон. Удобрения можно разбавлять с водой для полива.
Регулярно удаляйте увядшие цветы и листья с помощью секатора. Это стимулирует дальнейшее цветение и предотвращает распространение болезней.
Защита от погодных условий: в сильную жару используйте затеняющую сетку. При риске заморозков укрывайте растения нетканым материалом или переносите в помещение.
Температурный режим: большинство балконных цветов комфортно себя чувствуют при температуре 18−25°C. При повышении температуры выше 30 увеличьте частоту полива и опрыскивания.
Для борьбы с вредителями держите под рукой инсектицидное мыло или готовый раствор для опрыскивания. Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний или вредителей.
Соблюдая эти рекомендации, вы создадите красивый и здоровый мини-цветник, который будет радовать вас с весны до осени, заключила Надежда Московенко.