15:08 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое «пятнистые» дожди?

Такие осадки ожидаются в России в ближайшее время.

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Источник: Агентство «Москва»

Лето в России было аномально жарким, но сейчас погода изменилась, и часто некоторые регионы буквально топит сильнейшими ливнями. По прогнозу, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются «пятнистые» осадки. Также они пройдут в южных регионах. Разбираемся вместе с aif.ru, что это такое.

Какой бывает дождь?

Вообще, дождь — это атмосферные осадки, которые выпадают из облаков в виде капель размером от 0,5 до 7 мм. Существует большое количество разных вариантов дождей. Наиболее известные:

— интенсивный ливень, который начинается неожиданно;

— осенний дождь, который идет долго, по несколько дней;

— дождь со снегом, или снежный дождь;

— грибной дождь с ярким солнцем и короткой продолжительностью.

Выделяют еще дожди по направлению. Например, дождь может быть косой и полосовой.

Что такое «пятнистые» дожди?

Иногда дождь идет только в одном районе города, а в другом в это время абсолютно сухо. На профессиональном сленге метеорологов и синоптиков именно такое явление и называют «пятнистыми» дождями. То есть дождь, который идет неравномерно и в разных местах.

«Это как раз и называется “пятнистыми” дождями. Когда ливни интенсивные, но очень локально», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщая прогноз погоды.

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