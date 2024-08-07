Что такое «пятнистые» дожди?
Такие осадки ожидаются в России в ближайшее время.
Такие осадки ожидаются в России в ближайшее время.
Лето в России было аномально жарким, но сейчас погода изменилась, и часто некоторые регионы буквально топит сильнейшими ливнями. По прогнозу, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются «пятнистые» осадки. Также они пройдут в южных регионах. Разбираемся вместе с aif.ru, что это такое.
Вообще, дождь — это атмосферные осадки, которые выпадают из облаков в виде капель размером от 0,5 до 7 мм. Существует большое количество разных вариантов дождей. Наиболее известные:
— интенсивный ливень, который начинается неожиданно;
— осенний дождь, который идет долго, по несколько дней;
— дождь со снегом, или снежный дождь;
— грибной дождь с ярким солнцем и короткой продолжительностью.
Выделяют еще дожди по направлению. Например, дождь может быть косой и полосовой.
Иногда дождь идет только в одном районе города, а в другом в это время абсолютно сухо. На профессиональном сленге метеорологов и синоптиков именно такое явление и называют «пятнистыми» дождями. То есть дождь, который идет неравномерно и в разных местах.
«Это как раз и называется “пятнистыми” дождями. Когда ливни интенсивные, но очень локально», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщая прогноз погоды.