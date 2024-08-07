21:38 (мск), источник: Известия

Синоптик рассказала о погоде в августе

Аномальной жары в августе ожидать не стоит, однако температура в Москве и Московской области может приблизиться к +30 градусам. Об этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила в среду, 7 августа.

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«Модели долгосрочных прогнозов погоды не исключают такое развитие синоптических процессов. Но изнуряющей жары ждать не стоит, потому что высота солнца значительно ниже, чем она была в июне и июле, поэтому жара мы можем даже не заметить», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».Синоптик подробно рассказала, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в августе.

«Пока у нас пониженное атмосферное давление, а начиная с 12 числа погода будет постепенно определять область повышенного атмосферного давления, то есть дождей будет значительно меньше. Ночная температура останется примерно на уровне +11…+16, а дневная будет превышать отметку +25 градусов», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что жаркая погода в августе не является чем-то удивительным.

Метеоролог уточнила, что приближающаяся комфортная августовская погода продлится 4−5 дней, которые выпадут как раз на выходные, однако 10 и 11 августа обещают быть дождливыми и неблагоприятными.

Накануне в Москве за несколько часов выпало до 30% месячной нормы осадков. Работники бригад ГУП «Мосводосток» в оперативном порядке открывали водоприемные решетки для пропуска дождевой воды. При необходимости специалисты использовали откачивающую технику.

5 августа ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до +24 градусов ожидаются в Москве, сообщает 360.ru.

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