Народные приметы на 10 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 10 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 10 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народе этот день называют Прохоры-Пармены. Православные 10 августа вспоминают святого Прохора, спутника апостола Петра. Кроме того, этот день считался праздником кузнецов — их было принято чествовать и поздравлять.
Если звезды на Прохоров день светят ярко, погода будет хорошей, а ночь подскажет ответы на волнующие вопросы. Кроме того:
В этот день обычно крестьяне дарили деревенским кузнецам подарки и вкусные кушанья. Вот что еще было принято делать на Прохоров день:
Этот день считается неудачным для торговли: любые сделки сегодня не принесут пользы никому из участников. Кроме того, не стоит:
Георгий Мазуркевич