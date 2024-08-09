10:44 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 10 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 10 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Сейчас в Колумбусе: +24° 4 м/с 89% 735 мм рт. ст. +22°
Источник: Freepik

В народе этот день называют Прохоры-Пармены. Православные 10 августа вспоминают святого Прохора, спутника апостола Петра. Кроме того, этот день считался праздником кузнецов — их было принято чествовать и поздравлять.

Приметы погоды 10 августа

Если звезды на Прохоров день светят ярко, погода будет хорошей, а ночь подскажет ответы на волнующие вопросы. Кроме того:

  • дождь без ветра — к долгой непогоде;
  • облака высоко — погода будет сухой и ясной;
  • вороны и галки громко кричат — быть ненастью;
  • густая роса поутру — день будет солнечным.

Что можно делать 10 августа

В этот день обычно крестьяне дарили деревенским кузнецам подарки и вкусные кушанья. Вот что еще было принято делать на Прохоров день:

  • яблоки в этот день есть все еще нельзя, но нужно съесть хотя бы одну грушу — тогда, как считается, все неприятности вас минуют;
  • а если съесть грушу перед сном, то приснится решение насущной проблемы;
  • день считается благополучным для работы в саду: в него полагается выкапывать клубни тюльпанов;
  • собирать грибы и ягоды, но только в хорошем расположении духа;
  • первый стакан собранных ягод нужно отдать, тогда дальнейший урожай будет большим.

Что запрещено делать 10 августа

Этот день считается неудачным для торговли: любые сделки сегодня не принесут пользы никому из участников. Кроме того, не стоит:

  • ходить за грибами с плохим настроением, иначе можно вернуться с пустой корзиной;
  • обсуждать свои доходы с друзьями, иначе ждут финансовые потери;
  • хвастать успехами или жаловаться на неудачи — и от того и от другого неудач прибавится;
  • менять место работы или переезжать — новое место окажется несчастливым;
  • играть свадьбу — брак быстро распадется.

Георгий Мазуркевич

MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»