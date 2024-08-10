01:08 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 11 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 11 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

Сейчас в Колумбусе: +29° 5 м/с 48% 738 мм рт. ст. +25°

В народном календаре этот день называется Калинник. Так на Руси называли пироги с ягодой калиной, а еще — утренние заморозки, которые порой уже случались в этот день и портили урожай. Православные же сегодня отмечают важный праздник: Рождество Николая Чудотворца. Николай Чудотворец (или Николай Угодник) — один из самых почитаемых православных святых.

Приметы погоды 11 августа

Считалось, что Калинник предскажет, какой будет осень: если день будет теплым, то и до самой зимы погода останется мягкой. Кроме того:

  • день теплый и дождливый — скоро в лесу будет много грибов;
  • поутру стоит туман — много меда в этом году собрать не выйдет;
  • большой урожай орехов и ягод — зима окажется холодной;
  • сильный дождь — к богатому урожаю;
  • тетерев кричит или ворона каркает — к большой беде.

Что можно делать 11 августа

В этот день собирали ягоду калину и готовили из нее лакомства: пироги, компоты и варенье. Что еще можно делать в этот день:

  • умыться калиновым соком — это поможет сохранить красоту и молодость;
  • обнять дерево калины или подумать рядом с ним о хорошем — к счастью;
  • помогать тем, кто попросит, — тогда бедность обойдет стороной;
  • отправиться ночью за грибами — если будет туман, грибы сами найдут грибника и улов будет богатым.

Что запрещено делать 11 августа

Строго запрещалось в этот день вредить дереву калины и даже думать рядом с ним дурные мысли. Вот чего еще лучше не допускать в этот день:

  • обижаться по пустякам, дуться и портить настроение другим;
  • брать в долг — отдать не получится;
  • женщинам нельзя притрагиваться к ниткам, иначе жизнь спутается;
  • незамужним девушкам умываться простой водой — есть шанс попасть в брак без любви.

Георгий Мазуркевич

MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»