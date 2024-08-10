Народные приметы на 11 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 11 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 11 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре этот день называется Калинник. Так на Руси называли пироги с ягодой калиной, а еще — утренние заморозки, которые порой уже случались в этот день и портили урожай. Православные же сегодня отмечают важный праздник: Рождество Николая Чудотворца. Николай Чудотворец (или Николай Угодник) — один из самых почитаемых православных святых.
Считалось, что Калинник предскажет, какой будет осень: если день будет теплым, то и до самой зимы погода останется мягкой. Кроме того:
В этот день собирали ягоду калину и готовили из нее лакомства: пироги, компоты и варенье. Что еще можно делать в этот день:
Строго запрещалось в этот день вредить дереву калины и даже думать рядом с ним дурные мысли. Вот чего еще лучше не допускать в этот день:
Георгий Мазуркевич