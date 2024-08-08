Метеоролог спрогнозировала рост числа гроз в Москве в августе
По словам Татьяны Поздняковой, радуга может предвещать грозовую погоду.
По словам Татьяны Поздняковой, радуга может предвещать грозовую погоду.
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала рост числа гроз в августе. Комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС участившееся наблюдение москвичами радуги в столице, она также отметила, что для появления этого явления нужно обязательное сочетание мощной облачности и дождей.
«А поскольку мы говорим о потеплении климата, и теплый период теперь длится дольше, чем в предыдущие тридцать лет, значит мощность облаков тоже может быть большей. Поэтому не исключено, что число гроз будет расти», — пояснила эксперт.
По словам Поздняковой, радуга может предвещать грозовую погоду, так как для формирования самой радуги необходимо развитие мощного кучево-дождевого облака.
При этом метеоролог убеждена, что для точной статистики увеличения числа гроз потребуется не меньше тридцати лет.
«Это не значит, что один август может быть вообще не грозовой, а в следующем году в этом же месяце будет 10 дней с грозой. Для подтверждения этого нужен как минимум 30-летний период наблюдений, чтобы оценить, изменился климат или нет. И только потом сравнивать его с предыдущим 30-летием», — заключила она.