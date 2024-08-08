У японского острова Кюсю произошло землетрясение
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами.
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.