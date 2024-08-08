В Калифорнии произошло 50 землетрясений за 12 часов
Их магнитуда составила более трех.
Их магнитуда составила более трех.
Всего за 12 часов в Калифорнии зафиксировано по меньшей мере 57 подземных толчков магнитудой от 2,6 до 4,5. Самый сильный удар пришелся на полдень 7 августа. Об этом пишет Daily Mail.
Геологическая служба США отметила, что подземные толчки становятся менее частыми, хотя они могут продолжаться несколько часов, дней, недель, месяцев и даже лет после основного толчка в эпицентре. Специалисты заявили, что с вероятностью в 21% на следующей неделе произойдет еще одно землетрясение магнитудой более 5−6.
По данным Калифорнийского управления по борьбе с землетрясениями, город Бейкерсфилд в Калифорнии находится в зоне высокого риска. Так как он расположен вблизи нескольких крупных разломов, включая Сан-Андреас, они могут вызвать крупные землетрясения магнитудой до 8,3, что вызовет разрушения в радиусе 160 километров от эпицентра. Из-за него пострадают миллионы домов и погибнут по меньшей мере 1800 человек.
Следующее возможное после этого землетрясение вызовет 1600 крупных пожаров, а 750 человек окажутся под завалами своих домов, полагают специалисты.
Геологическая служба США также рассказала, что существует 60-процентная вероятность того, что в самом южном районе Сан-Андреаса в течение следующих 30 лет произойдет землетрясение, магнитуда которого превысит 6,7.
Ранее землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Анна Морозова