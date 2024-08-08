Женатая пара из Бристоля случайно засняла таяние ледников
Они сделали две фотографии на одном месте с интервалом в 15 лет.
Они сделали две фотографии на одном месте с интервалом в 15 лет.
Разработчик программного обеспечения Данкан Портер и его жена Хелен любят заниматься туризмом и отдыхать в горах. 15 лет назад они сфотографировались на фоне Ронского ледника в Швейцарских Альпах, а в этом году решили снова съездить на место романтического путешествия и взять с собой дочерей.
К удивлению семейной пары, местность полностью преобразилась: ледник заметно уменьшился, а маленький пруд у его подножия превратился в большое озеро с зеленеющими берегами. В своем посте в социальных сетях Данкан написал, что от перемен у него на глаза наворачиваются слезы. Его жена тоже призналась, что не могла поверить своим глазам.
The Guardian объясняет, что фотография наглядно иллюстрирует печальную тенденцию: выбросы углекислого газа с начала промышленной революции нагрели всю планету на 1,3°С. Европа же нагревается вдвое быстрее всего остального мира — из-за высокой плотности населения и промышленных предприятий.
Согласно официальной статистике, с 2000 года в Швейцарии растаяла треть всех ледников, причем процесс ускоряется: треть растаявшего пришлась на последние два года.
Публикации Данкана в соцсетях набрали почти 3 миллиона просмотров и множество сочувственных реакций от людей, которые печалятся о неотвратимых изменениях окружающей среды.
Впрочем, сам Портер считает, что ситуацию можно изменить: «Глядя на такое, люди часто чувствуют себя беспомощными, но на самом деле они могут сделать очень много». Мужчина призывает людей по всему миру объединяться в локальные сообщества, обращать внимание местных властей на состояние окружающей среды, шаг за шагом добиваться изменений в законодательстве и заниматься экологичным потреблением.
Нашлись и те, кто возразил автору поста, заявив, что изменения климата и ландшафта — это нормальное явление. Им Портер возражает, что перемены в климате и, к примеру, таяние ледников, — нормальное явление, но настолько стремительно оно точно происходить не должно.
Ледники тают по всему миру — например, на северо-западе Китая уже через пару десятилетий они могут исчезнуть полностью.
Георгий Мазуркевич