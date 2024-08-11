Народные приметы на 12 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 12 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 12 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 12 августа называется Силин день. Православные верующие в этот день вспоминают святого мученика Иоанна Воина. Ему молятся о спасении похищенных людей, возвращении краденого и наказании тех, кто обижает слабых.
Считалось, что если к этому дню уже поспела рябина, значит, осень наступит рано и будет дождливой, а зима холодной. Вот какие еще приметы есть на этот день:
Из-за названия считается, что в этот день у людей прибавляются силы, поэтому самое время затеять что-нибудь масштабное — например, переезд или большое путешествие. Кроме того, в этот день можно:
В этот день особенно осторожно нужно обращаться с ножами и острыми предметами — легко можно пораниться. Кроме того, не стоит:
Георгий Мазуркевич