03:53 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 12 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 12 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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Источник: Агентство «Москва»

В народном календаре 12 августа называется Силин день. Православные верующие в этот день вспоминают святого мученика Иоанна Воина. Ему молятся о спасении похищенных людей, возвращении краденого и наказании тех, кто обижает слабых.

Приметы погоды 12 августа

Считалось, что если к этому дню уже поспела рябина, значит, осень наступит рано и будет дождливой, а зима холодной. Вот какие еще приметы есть на этот день:

  • пасмурно и холодно — значит, дождя не будет;
  • насекомые активно кусаются — будет дождь;
  • в воздухе летает паутина — погода в ближайшие дни будет хорошей;
  • куры взлетают высоко — точно будет дождём;
  • кошка уснула посреди комнаты — завтра будет тепло и солнечно.

Что можно делать 12 августа

Из-за названия считается, что в этот день у людей прибавляются силы, поэтому самое время затеять что-нибудь масштабное — например, переезд или большое путешествие. Кроме того, в этот день можно:

  • гулять босиком по траве рано утром — тело излечится, а ум успокоится;
  • помогать всем, кто попросит — добро вернется сторицей;
  • сеять озимую рожь — тогда урожай будет удачным;
  • заняться красотой и уходом за телом (хотя острых предметов лучше избегать);
  • делать веники из осины.

Что запрещено делать 12 августа

В этот день особенно осторожно нужно обращаться с ножами и острыми предметами — легко можно пораниться. Кроме того, не стоит:

  • стричь волосы и ногти — можно приманить болезнь;
  • жадничать или переедать — иначе в будущем можно столкнуться с бедностью и голодом;
  • лениться или бездельничать — проблемы накопятся как снежный ком;
  • выпускать коров на прогулку, а то злые силы попортят им молоко;
  • рассказывать плохой сон, а не то сбудется.

Георгий Мазуркевич

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