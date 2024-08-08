Налог на теплицы. Адвокат раскрыл, каким дачникам придется раскошелиться
Тем, у кого теплица на фундаменте, следует внимательно ее осмотреть и измерить площадь.
Тем, у кого теплица на фундаменте, следует внимательно ее осмотреть и измерить площадь.
Получить платежку налога на имущество этой осенью можно будет даже на теплицу, предупредил aif.ru адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин. Правда, платить дополнительные деньги в бюджет придется далеко не всем дачникам.
«Еще к 2022 году все регионы РФ должны были начать начислять налог по кадастровой стоимости объектов недвижимости, которые стоят на учете в ЕГРН, — объяснил Зорин. — Налог на имущество физических лиц уплачивается за квартиры, дома, гаражи и капитальные хозяйственные постройки, оформленные гражданами в собственность. Капитальными постройками считаются конструкции, возведенные на постоянном фундаменте. Если конструкции переносные или установлены на временном фундаменте, то они не рассматриваются в качестве капитальных строений».
«А вот если площадь теплицы на фундаменте более 50 кв. м, или на земельном участке несколько таких теплиц, налог платить придется», — добавил он. Тем более подавляющее большинство дачных и садовых теплиц фундаментов не имеют и на учете в ЕГРН не состоят, поэтому фискальные органы к ним вполне равнодушны.
В остальном же, собственникам имущества, подпадающего под налогообложение, не нужно ломать голову над тем, сколько и за что нужно платить. ФНС рассчитывает все данные автоматически. Впрочем, есть и те, кто освобожден от налога вовсе. Это герои СССР и РФ, инвалиды первой и второй группы, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, чернобыльцы, пенсионеры и участники спецоперации на территории Украины.