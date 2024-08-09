СМИ: в чешских горах из-за глобального потепления появились ядовитые пауки

Появление желтосумных колющих пауков в горах, высота которых достигает 1 603 м. над уровнем моря, зафиксировали сотрудники Национального парка Крконоше. Ранее эти представители членистоногих встречались в низинах южных регионов Чехии. Там они начали распространяться примерно с 2008 года.
Желтосумные колющие пауки, в отличие от других своих собратьев, могут прокусить кожу человека. Пострадавший сразу же почувствует боль, сопоставимую с укусом осы. Возможны более сильные индивидуальные реакции, в частности, тошнота. Тем не менее их укусы не представляют угрозы для жизни людей.
У желтосумных колющих пауков длина тела достигает 15 мм. Их появление было зафиксировано также в Германии. Из-за климатических изменений, увеличения числа жарких и засушливых дней ареал их обитания расширяется. Они, согласно ученым, распространены сейчас севернее 55 широты, которая ранее ограничивала вид.
Представитель чешского Агентства по охране природы и ландшафта Томаш Гернер проинформировал ранее, что в республике осенью прошлого года были впервые обнаружены представляющие опасность для человека и поедающие пчел азиатские шершни. Азиатский шершень значительно крупнее европейского вида. Его укус особенно опасен для людей, страдающих от аллергии. Такая встреча с этим насекомым может привести к летальному исходу.