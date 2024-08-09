Череда температурных рекордов из-за эффекта Эль-Ниньо подошла к концу
Общая тенденция на потепление климата сохраняется, предупреждают ученые.
Общая тенденция на потепление климата сохраняется, предупреждают ученые.
В июле 2024 года завершилась 13-месячная серия глобальных рекордов по жаре. Однако передышка не означает, что глобальное потепление остановилось, предупреждают эксперты. Сообщение Европейского климатического агентства Copernicus приводит Associated Press.
Череда рекордов была обусловлена эффектом Эль-Ниньо, который закончился несколько месяцев назад. Тем не менее, средняя температура в июле 2024 года почти превысила показатели прошлого года. Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс заявила, что общий контекст не изменился: климат продолжает меняться, а температуры повышаться.
Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Причиной его являются изменения в циркуляции атмосферных и океанических течений. Эффект Эль-Ниньо оказывает сильное влияние на глобальный климат, вызывая экстремальные погодные условия, такие как сильные дожди, наводнения, засухи и лесные пожары в различных регионах мира.
Эль-Ниньо может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Затем он сменяется эффектом Ла-Нинья, когда температура поверхности моря в восточной экваториальной части Тихого океана становится ниже нормы на 3−5 °C.
Эффект усиливается антропогенным воздействием на климат. Согласно данным Copernicus, средняя температура на Земле в июле 2024 года составила 16,91 °C, что на 0,68 °C выше среднего показателя за 30 лет. Это второй по теплоте июль и второй по теплоте месяц за всю историю наблюдений агентства — он уступает лишь июлю 2023 года.
Июльская температура была на 1,48 °C выше доиндустриального уровня, приближаясь к пределу в 1,5 °C, установленному Парижским соглашением по климату 2015 года. Превышение этого порога грозит катастрофическими последствиями для климата, а значит — и для сельского хозяйства, и экономики мира.
В ноябре стало известно, что 2023 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений. С ноября 2022 года по октябрь 2023-го средняя температура воздуха на Земле была на 1,32 °C выше доиндустриального уровня. Наиболее сильно действию жары были подвержены развивающиеся страны и малые островные государства, однако интенсивные волны жары также наблюдались в США, Европе, Индии и Китае. Как подчеркнули эксперты, чтобы остановить тенденцию к потеплению, необходимо быстрое сокращение выбросов углекислого газа.
Также в ноябре 2023 года средняя температура воздуха на Земле впервые поднялась выше критического порога +2 °C по отношению к доиндустриальному уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет +2,06 °C. При этом ученые отметили, что на климат еще можно повлиять, однако делать это нужно как можно скорее.
А 22 июля 2024 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений, сообщили исследователи европейской cлужбы по изменению климата Copernicus. Предыдущий рекорд был поставлен накануне, 21 июля, когда температура в приземном слое атмосферы составила 17,09 °С. 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи.