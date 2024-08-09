На станции «Восток» в Антарктиде температурный рекорд, потеплело до −34,2 °С
Полярники удивляются: потеплело почти на 50 градусов.
Полярники удивляются: потеплело почти на 50 градусов.
В Антарктиде, как и во всем южном полушарии, с июня по август — зима, и обычно в эти месяцы на станции «Восток» регистрируют рекорды холода. Однако на этот раз российские полярники зафиксировали температурный максимум — 6 августа 2024 года в самом холодном месте Земли температура поднялась до −34,2 °С. На данный момент это самая высокая зимняя температура здесь за всю историю наблюдений.
Для сравнения, ровно за год до нынешнего рекордного максимума 6 августа 2023 года термометры на «Востоке» показывали −82,3 °C. Такая разница в 48 градусов вызывает интерес у специалистов по глобальному потеплению.
Зимний максимум на ледяном континенте зарегистрировали исследователи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Они сообщили, что на следующий день, 7 августа, температура относительно нормализовалась. В центре материка, где находится российская станция «Восток», похолодало до −48,8 °C.
Однако средние многолетние температуры на «Востоке» в июле и августе — самых холодных месяцах в Антарктиде — все равно намного ниже, показатели составляют −66,6°C и −67,6°C соответственно. Это место называют самым холодным на Земле с тех пор, как 21 июля 1983 году там зарегистрировали абсолютный температурный минимум на планете −89,2 °C.
Антарктическое лето «балует» полярников температурой около −36 °C, 16 декабря 1957 года воздух прогревался даже до −13,6 °С, что стало абсолютным температурным и летним максимумом на материке.
«Несмотря на очевидные факты, подтверждающие глобальное потепление, Антарктида еще сотни лет будет оставаться континентом максимально низких температур и находиться под мощным ледяным щитом. Исследования в этом регионе чрезвычайно нужны для мировой науки и понимания будущего нашей планеты».
Климат в районе станции «Восток» в Антарктиде признан самым экстремальным на Земле, для него даже не подходят стандартные термометры. Поэтому для измерения температуры используют специальные «градусники» со шкалой от −100 °С до +20 °С.
Несмотря на это, российские ученые работают на станции круглогодично уже 66 лет. Даже в зимние месяцы, когда добраться до «Востока» невозможно: в это время на континенте около −70 °C. С февраля по ноябрь сотрудники живут там практически автономно, но наблюдения и исследования не прекращают. На станции создан научный центр для изучения глобальных климатических процессов и непрерывных наблюдений за природой Антарктиды. Да что там, на ледяном континенте даже огурцы с помидорами выращивают.