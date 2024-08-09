20:07 (мск), источник: m24.ru

Садовод Воронова дала главные советы по подготовке дачи и огорода к осени

Если не следовать рекомендациям, посадки могут погибнуть.

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Источник: Freepik

В сентябре у садоводов начнется пора уборок, но и до этого на даче нужно успеть сделать многое. Как подготовить огород к осени и какие работы начинать в первую очередь, расскажет Москва 24.

Защитить растения

В августе необходимо особенно тщательно следить за здоровьем и состоянием растений, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. «Допустим, растение постояло два дня на холоде, и тут на него напал гриб фузариум, который проникает внутрь и закупоривает сосуды. И так как иммунитет упал, на третий день оно завянет вместе с урожаем, который на нем рос», — объяснила эксперт.

Чтобы максимально обезопасить посадки, специалист порекомендовала использовать специальные иммуномодуляторы, которые дополнительно укрепят здоровье растений. По словам садовода, препараты стоит применять за две недели или в крайнем случае три-четыре дня до предполагаемого похолодания.

Специалист напомнила, что в августе уже можно начинать собирать яблоки, груши, десертный виноград, сливы и актинидии. Садовод посоветовала не откладывать это дело на потом, поскольку вредители могут подъесть плоды. Также во второй половине августа уже можно приступать к высадке корневищных многолетников и пересадке клубники, заметила эксперт.

«Поздно, а именно во второй половине сентября и начале октября, их высаживать нельзя. Они могут плохо прижиться и не перенести зиму», — объяснила Воронова.

При этом перекапывать грядки и мыть теплицу нужно после сбора урожая, в сентябре, заметила эксперт.

Подготовить дом и погреб

В августе очень важно привести в порядок помещение для хранения овощей и заготовок — провести уборку и включить вытяжку, чтобы все хорошо просушить, подчеркнула Ольга Воронова. Также морковь и свеклу стоит хранить в песке. Однако его необходимо оставить на солнце, благодаря чему на нем погибнут всевозможные плесневелые грибы, отметила эксперт.

Кроме того, стоит проверить дом на наличие дыр и протечек в крыше. Если они есть, еще остается время сделать мелкий ремонт, заметила садовод. При этом, если кто-то собирался красить дом, август для этого — не лучший момент. На улице становится влажно, поэтому для просыхания потребуется больше времени, объяснила Воронова.

Также пока рано заниматься вентиляцией — это необходимо сделать ближе к зиме, указала специалист.

Специалист также призвала пока не вывозить мебель и вещи. В сентябре все это еще понадобится, так как придется часто находиться на участке, чтобы собрать весь урожай.

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Садовод Воронова дала главные советы по подготовке дачи и огорода к осени
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