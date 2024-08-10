Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется августовская погода

По его словам, к понедельнику дневная температура воздуха в Москве опустится до 17−19 градусов.
«Во вторник начнется постепенное улучшение. Если в понедельник температура будет ниже нормы на 2−3 градуса, то во вторник — на 1−2, она будет в диапазоне 18−23 градуса во всем московском регионе. В среду осадки начнут ослабевать, и облачность будет уменьшаться. Дневные температуры будут уже 19−24, ночные будут в диапазоне 14−19. Дальше, с четверга и до конца недели, будет однородный режим погоды. Воздушные массы будут все равно с севера, но облаков будет не очень много, и солнечная энергия будет достигать подстилающей поверхности, прогревать ее, это тепло будет передаваться в приземный слой воздуха, поэтому температура ночью — 10−15 градусов, днем — 20−25», — сказал Вильфанд.
По его словам, такая погода во второй половине следующей неделе в Москве будет соответствовать климатической норме августа.