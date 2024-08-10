Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных

«В субботу температура 23−26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные — сухого места в Москве и Московской области не останется», — сказал Вильфанд.
По его словам, в воскресенье дождь продолжится, однако он будет уже менее интенсивным. Температура воздуха в воскресенье в Москве и Подмосковье понизится сразу на 4−5 градусов по сравнению с субботними значениями, до 19−21 градуса, отметил синоптик.
«В понедельник похолодание даже усугубится, потому что облака плотные, значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, а воздух перемещается с северо-запада, холодный, поэтому температура будет 17−19 градусов», — добавил Вильфанд.