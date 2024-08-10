06:22 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Холодный фронт пройдет через Москву и Московскую область в ночь на воскресенье, температура опустится ниже 20 градусов, пройдут повсеместные осадки, после которых «не останется сухого места», сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на выходных | Источник: © РИА Новости

«В субботу температура 23−26 градусов, но через Московскую область будет проходить холодный фронт, поэтому во второй половине дня уже начнутся предфронтальные осадки… но это будут все-таки локальные осадки, затем, в ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные — сухого места в Москве и Московской области не останется», — сказал Вильфанд.

По его словам, в воскресенье дождь продолжится, однако он будет уже менее интенсивным. Температура воздуха в воскресенье в Москве и Подмосковье понизится сразу на 4−5 градусов по сравнению с субботними значениями, до 19−21 градуса, отметил синоптик.

«В понедельник похолодание даже усугубится, потому что облака плотные, значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, а воздух перемещается с северо-запада, холодный, поэтому температура будет 17−19 градусов», — добавил Вильфанд.

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