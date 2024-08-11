03:42 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал опасные явления более чем в 10 регионах России

МОСКВА. /ТАСС/. Температура выше плюс 30 градусов ожидается на выходных на юге Сибири, а также юге и юго-западе Дальневосточного федерального округа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Наиболее теплая погода — на юге Сибири (в Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края) и на самом юге, юго-западе Дальневосточного федерального округа, там температура [составит] плюс 30 градусов и выше. В Тыве — плюс 35 градусов, — сказал он. — Выше плюс 25−30 градусов [ожидается] в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае».

Метеоролог добавил, что в субботу днем в Казани ожидается ливневый дождь с грозой и градом. В Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также пройдет сильный дождь с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25 м/с. Вильфанд уточнил, что такая ситуация в регионе связана с прохождением через него фронтального раздела.

В центральных и южных районах Краснодарского края, где установилась теплая погода, также прогнозируется сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 25 м/с.

Кроме того, интенсивные осадки прогнозируются в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

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