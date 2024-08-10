На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился ураган

На части опубликованных изданием видео виден ураган. Многие из них записаны в городе Тосно Ленинградской области. В городе из-за непогоды пострадали несколько автомобилей, часть из них перевернулись из-за сильного ветра. На кадрах также видны сорванные дорожные ограждения, части крыш домов и хозпостроек.
Согласно материалу «Фонтанки», регион накрыл циклон «Отилия». В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя затоплены улицы и общественный транспорт. По данным издания, часть фонтанов в городе также не работает, поскольку ливневая канализация «не справляется» с объемом осадков. Из-за непогоды на некоторое время закрывали один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания». На проспекте Большевиков ветер опрокинул грузовик.
Региональное МЧС днем предупреждало, что 11 августа на Санкт-Петербург обрушится гроза. О сегодняшней обстановке в регионе ведомство не сообщало.