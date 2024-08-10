21:53 (мск), источник: Коммерсантъ

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился ураган

Дождь и сильный ветер обрушились на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. «Фонтанка» публикует кадры местных жителей с последствиями непогоды — на них поваленные деревья и поврежденные ими автомобили, а также сорванные кровли зданий.

Сейчас в Колумбусе: +24° 5 м/с 44% 743 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

На части опубликованных изданием видео виден ураган. Многие из них записаны в городе Тосно Ленинградской области. В городе из-за непогоды пострадали несколько автомобилей, часть из них перевернулись из-за сильного ветра. На кадрах также видны сорванные дорожные ограждения, части крыш домов и хозпостроек.

Согласно материалу «Фонтанки», регион накрыл циклон «Отилия». В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя затоплены улицы и общественный транспорт. По данным издания, часть фонтанов в городе также не работает, поскольку ливневая канализация «не справляется» с объемом осадков. Из-за непогоды на некоторое время закрывали один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания». На проспекте Большевиков ветер опрокинул грузовик.

Региональное МЧС днем предупреждало, что 11 августа на Санкт-Петербург обрушится гроза. О сегодняшней обстановке в регионе ведомство не сообщало.

 Оговорил себя под пытками: как велись расстрельные дела в СССР
Самые необычные штрафы в ОАЭ
MailО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»