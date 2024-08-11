На шести реках России в ближайшие дни прогнозируют опасно низкий уровень воды
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на реках Уса, Вычегда и Печора уровень воды ниже опасной отметки.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на реках Уса, Вычегда и Печора уровень воды ниже опасной отметки.
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Опасно низкий уровень воды, препятствующий судоходству, ожидается как минимум на шести реках в России в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень опасная ситуация в Республике Коми, на реках Уса, Вычегда и Печора уровень воды ниже опасной отметки, это называется “летняя межень” и создает сильные препятствия для судоходства», — рассказал он.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что аналогичная ситуация прогнозируется в Кировской области на Вятке и в Алтайском крае на Бие, а также в Якутии на реке Алдан.