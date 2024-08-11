Вильфанд оценил вероятность возвращения жары в Центральную Россию
Вильфанд: жара может вернуться в Центральную Россию с вероятностью 60 процентов.
Вильфанд: жара может вернуться в Центральную Россию с вероятностью 60 процентов.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жаркая погода в центре европейской части России до конца следующей недели не прогнозируется, но позже температура может подняться выше 25 градусов с вероятностью 60%, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вероятность существует (возвращения жаркой погоды — ред.)… Она превышает 60%, но только кратковременное повышение температуры, не до 30, но выше 25 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, на следующей неделе в центре европейской России возможны туманы выхолаживания. Это явление, когда при малооблачной погоде происходит испарение с подстилающей поверхности, и возникает туман.
«Я могу пошутить: утренний туман на следующей неделе прогнозируется, а жаркая погода пока “в тумане”. До конца следующей недели таких высоких температур не видно, но потом, где-то после 20 августа, жара “в тумане”, но просматривается», — добавил синоптик.