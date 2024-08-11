Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
Вильфанд: температура воды в московских водоемах опустилась до 19 градусов.
Вильфанд: температура воды в московских водоемах опустилась до 19 градусов.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Температура воды в московских водоемах уже опустилась до 19 градусов, для возвращения купального сезона воздух должен прогреться до 27−30 градусов минимум на пять-шесть дней, однако такого потепления в Центральной России пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура воды в водоемах Москвы, в том числе в Москве-реке, уже 19 градусов. При ночной температуре ниже 15 градусов говорить о возвращении купального сезона сложно, а она все время будет ниже — от 10 до 15, а в Московской области — 10−13. Водная поверхность охлаждается», — сказал Вильфанд.
По его словам, для возвращения купального сезона в центральную часть европейской России необходимо, чтобы минимум пять-шесть дней температура была в диапазоне 27−30 градусов. «Пока этого не видно», — добавил синоптик.