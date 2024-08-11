На Землю обрушилась магнитная буря, которую прогнозировали в течение трех дней

— Сегодня утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизится в отметке в 5 единиц индекса Кр, которая как раз и соответствует слабой магнитной бури, но получилось это только после 17 часов 9 минут по московском времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1, — рассказал эксперт в своем Telegram-канале.
В ночь с 3 на 4 августа на Земле зафиксировали магнитную бурю высокого уровня G3. Это далеко не первая мощная буря за последнее время. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», почему увеличилось их количество и могут ли они стать стандартным явлением.
По его словам, увеличение количества магнитных бурь связано с периодичностью активности Солнца, которая длится 11 лет.