18:44 (мск), источник: Вечерняя Москва

На Землю обрушилась магнитная буря, которую прогнозировали в течение трех дней

Вечером, 11 августа, на Землю обрушилась магнитная буря класса G1, которую синоптики прогнозировали в течение последних трех дней. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Источник: amic.ru

— Сегодня утром возмущения геомагнитного поля уже пытались приблизится в отметке в 5 единиц индекса Кр, которая как раз и соответствует слабой магнитной бури, но получилось это только после 17 часов 9 минут по московском времени, именно с этого момента на Земле фиксируется слабая магнитная буря класса G1, — рассказал эксперт в своем Telegram-канале.

В ночь с 3 на 4 августа на Земле зафиксировали магнитную бурю высокого уровня G3. Это далеко не первая мощная буря за последнее время. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», почему увеличилось их количество и могут ли они стать стандартным явлением.

По его словам, увеличение количества магнитных бурь связано с периодичностью активности Солнца, которая длится 11 лет.

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