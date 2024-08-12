В 10 регионах России прогнозируются сильные дожди с грозой
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой прогнозируются в ближайшие дни в 10 регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой прогнозируются в ближайшие дни в 10 регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник в Ленинградской области сильный дождь, гроза, также в Татарстане пройдут ливни с грозами и усилением ветра до 24 м/с до вторника включительно, в Башкортостане аналогичная ситуация, сильные дожди и гроза. Сильные — это значит, что они близки к 50 мм, особенно в виде ливней, когда за небольшой промежуток времени выпадает до 30 мм», — сказал он.
Метеоролог добавил, что интенсивные осадки с грозой и усилениями ветра также пройдут в Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, Туве. Он отметил, что в Туве при этом отмечается высокая температура воздуха до 37 градусов.
Интенсивные осадки также пройдут на Дальнем Востоке: в Приморском крае и Амурской области.