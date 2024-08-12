На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3
В понедельник ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», а слова ученых приводит ТАСС.
В понедельник ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», а слова ученых приводит ТАСС.
По данным мониторинга, индекс возмущенности магнитного поля Земли достиг уровня G3, который считается «сильным» на шкале из пяти уровней, где G1 соответствует «слабому», а G5 — «экстремально сильному».
Возмущения G3 уровня могут вызвать сбои в энергетических системах на Земле, включая ложные срабатывания защитных систем и перегрев масляных трансформаторов. Кроме того, вероятны перебои в спутниковой навигации и низкочастотной радиосвязи, а также нарушения в высокочастотной радиосвязи. В среднем широтах возможно наблюдение полярных сияний.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на субботу, 10 августа, на Землю обрушились две магнитные бури класса G2. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предоставила информацию о том, что подобная буря повторилась на следующий день, 11 августа. Пик возмущений пришелся на полночь по московскому времени и сохранялся в течение нескольких часов.