16:19 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 13 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Главные суеверия, связанные с 13 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.

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В народном календаре 13 августа называют Евдокимовым днем. На Руси в это число было принято навещать могилы умерших родственников и начинать делать заготовки на зиму. Также считалось, что 13 августа нужно обязательно приготовить и съесть блюда из репы. Таким образом можно приманить в дом достаток и благополучие.

Православные верующие 13 августа вспоминают византийского святого Евдокима Каппадокиянина, в честь которого и прозвали этот день. К покровителю семьи сегодня можно обратиться с молитвой о здоровье близких и верности супругов.

Кроме того, в Евдокимов день нужно чтить память 14 святых, в особенности — священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского, убиенных священномученика архимандрита Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. Они пострадали 13 августа 1922 года за свою истинную веру в ходе богоборческого процесса о церковных ценностях.

Приметы погоды 13 августа

На Руси верили, если птицы будут петь 13 августа, конец лета будет солнечным и теплым. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Евдокимов день, читайте ниже.

  • Воробьи будут суетиться и прыгать с ветки на ветку — ночь будет холодной.
  • Простоит туман — в ближайшие дни погода будет стоять хорошая.
  • Если ужи выползут греться на дорогу — начнутся сильные дожди.
  • В этот день будет сильный ветер — зимой выпадет много снега.

Что можно делать 13 августа

По обычаю 13 августа нужно успеть вкусить перед Успенским постом яйца, мясо, молоко и масло. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.

  • В Евдокимов день принято ходить в гости и приглашать к себе родственников и друзей, чтобы в последующие две недели Успенского поста воздержаться от развлечений.
  • 13 августа рекомендуется встречаться с друзьями, которых давно не видели. Считается, что они могут рассказать важную информацию, с помощью которой получится решить насущные проблемы.
  • В этот день нужно признаваться в любви и выбирать даты свадьбы, так как Евдокимов день считается счастливым для амурных дел. Кстати, уже знаете, что для того, чтобы влюбиться — человеку достаточно всего несколько секунд. Возможно, именно 13 августа получится встретить свою вторую половинку.

Что запрещено делать 13 августа

В этот день категорически нельзя убираться дома и мыть полы. Считается, так можно помешать отдыхать Домовому, из-за чего дух начнет прятать ценные вещи и выгонять домашних питомцев из жилища. От чего еще стоит отказаться в Евдокимов день?

  • В этот день нельзя ругаться дома, иначе Домовой разозлится и будет пакостить хозяевам. Чтобы избежать лишних ссор, можно поработать над своим эмоциональным интеллектом.
  • На Руси верили, что 13 августа нельзя отказывать никому в просьбах, в противном случае можно на собственном опыте узнать, что такое нужда и одиночество. Последнее, кстати, приводит к ночным кошмарам.
  • Не рекомендуется в Евдокимов день хвастаться, чтобы не накликать на себя лишнюю беду или навести сглаз.

Кристина Корчанова

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