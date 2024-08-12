Народные приметы на 13 августа 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Главные суеверия, связанные с 13 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
Главные суеверия, связанные с 13 августа 2024 года. Рассказываем, на какие народные приметы погоды стоит обратить внимание, что можно и нельзя делать в этот день.
В народном календаре 13 августа называют Евдокимовым днем. На Руси в это число было принято навещать могилы умерших родственников и начинать делать заготовки на зиму. Также считалось, что 13 августа нужно обязательно приготовить и съесть блюда из репы. Таким образом можно приманить в дом достаток и благополучие.
Православные верующие 13 августа вспоминают византийского святого Евдокима Каппадокиянина, в честь которого и прозвали этот день. К покровителю семьи сегодня можно обратиться с молитвой о здоровье близких и верности супругов.
Кроме того, в Евдокимов день нужно чтить память 14 святых, в особенности — священномученика Вениамина Казанского, митрополита Петроградского и Гдовского, убиенных священномученика архимандрита Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. Они пострадали 13 августа 1922 года за свою истинную веру в ходе богоборческого процесса о церковных ценностях.
На Руси верили, если птицы будут петь 13 августа, конец лета будет солнечным и теплым. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять в Евдокимов день, читайте ниже.
По обычаю 13 августа нужно успеть вкусить перед Успенским постом яйца, мясо, молоко и масло. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.
В этот день категорически нельзя убираться дома и мыть полы. Считается, так можно помешать отдыхать Домовому, из-за чего дух начнет прятать ценные вещи и выгонять домашних питомцев из жилища. От чего еще стоит отказаться в Евдокимов день?
Кристина Корчанова